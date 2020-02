Soudan: Le ministre d'État aux Affaires étrangères rencontre l'ambassadeur d'Arabie saoudite

Khartoum — Le ministre d'État au ministère des affaires étrangères M. Omar Qamaruddin a reçu mardi dans son bureau l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite au Soudan M.Ali bin Hassan Jaafar.

Le Ministre a apprécié le soutien apporté par le Royaume d'Arabie saoudite au Soudan et a exprimé son espoir que la coopération et la coordination entre les deux pays se poursuivront dans divers domaines, soulignant l'importance des relations de voisinage et de fraternité et l'intérêt commun qui lie les deux pays.

L'ambassadeur Jaafar a exprimé la profondeur des relations entre les deux pays, affirmant le soutien du Royaume d'Arabie saoudite aux options du peuple soudanais et le soutien du Soudan pour le retirer de la liste des pays qui parrainent le terrorisme, soulignant que le Royaume d'Arabie saoudite considère le développement et la stabilité du Soudan comme son intérêt et a noté la nécessité d'activer la coopération entre les deux pays dans divers domaines en activant les comités ministériels mixtes.