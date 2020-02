Soudan: Ambassadrice de France au Soudan visite l'Université de Kordofan

Obied — Le recteur de l'Université de Kordofan, Prof. Babiker Karama Abdullaha a reçu mardi dans son bureau l'ambassadrice de France au Soudan Mme Emmanuel Blatmann en présence d'un certain nombre de doyens de collèges, instituts et unités administratives de l'université , la visite a pour but de réfléchir sur les aspects de la coopération conjointe entre l'Université du Kordofan et les universités et instituts Scientifique français dans les aspects scientifiques et académiques et la mise en œuvre de recherches conjointes pour échanger des expériences scientifiques en plus de relancer les accords précédents et de renforcer les partenariats dans la mise en œuvre de projets de services pour développer la société et augmenter ses capacités productives dans le domaine de l'agriculture et de la richesse animale ,de consolidation de la paix et de la communauté pour parvenir à un développement durable.

Pour sa part, le professeur Babiker a salué la grande et fructueuse coopération entre l'Université du Kordofan, les universités et les centres de recherche français, encore une fois la volonté de l'université de développer des relations bilatérales entre eux et les universités et instituts scientifiques français, exprimant leur entière satisfaction de ce qui a été réalisé dans ce domaine, en espérant que les programmes de formation dans le domaine de la langue française incluent les autre collèges de l'université.

L'ambassadrice de France a déclaré que l'ambassade travaille à relier l'Université du Kordofan aux universités et centres de recherche français et à ouvrir de nouvelles voies de coopération et à jouer un rôle de rapprochement entre eux et les universités africaines, d'autant plus que la France a une grande coopération scientifique avec les universités africaines, soulignant que la France contribue au soutien de l'éducation au Soudan à la lumière des transformations en cours dans le pays suite à la glorieuse révolution de décembre.