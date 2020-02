Afrique: Le FC Valence ouvre son académie au Maroc

Le club espagnol de première division Valence CF a choisi Marrakech pour la création de sa première académie de football en Afrique.

Comme de nombreux clubs européens, le FC Valence s'est installé au Maroc. Le club espagnol a décidé d'ouvrir une académie dans la ville ocre, cette semaine. Le club espagnol vient de lancer une académie à Marrakech en s'alliant avec DK-Pro-Sports. Cette académie est installée au Grand Stade de Marrakech et disposera de cinq terrains au gazon naturel, selon le club « ché ».

L'objectif de la formation espagnole étant de « fournir une formation théorique et pratique de haute qualité au plus haut niveau pour la promotion du football professionnel au Maroc ». Il s'agit aussi de promouvoir la responsabilité sociale du football et son impact positif au sein de la société marocaine.Le directeur de la Valencia CF Academy, Luis Martinez, a fait part de sa grande joie d'ouvrir ce nouveau projet au Maroc, l'un des principaux berceaux de football au niveau du Continent africain.

« En tant que Club, nous voulons aider les plus jeunes à se développer selon la méthodologie du Valence CF », a-t-il ajouté, remerciant « DK Pro Sports », partenaire de ce projet, pour son engagement dans le sport et son engagement envers Valence CF.Les joueurs formés auront aussi la possibilité de se rendre à Valence pour participer à des séances de préparation et découvrir le club espagnol. Le responsable technique du projet sera dirigé par Enzo Aliaga, entraîneur avec licence UEFA Pro, et qui dispose de dix ans d'expérience à Valence.Pour rappel, d'autres clubs internationaux ont installé des académies de football au royaume comme Arsenal, le FC Barcelone, le Milan AC ou encore le Paris Saint-Germain.