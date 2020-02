Angola: L'Exécutif s'emploie à réglementer le commerce électronique

Luanda — Le ministère du Commerce travaille à la recherche d'un consensus pour la validation publique du règlement sur le commerce électronique en Angola, a déclaré mercredi à Luanda, le secrétaire d'État au Commerce, Amadeu Nunes.

S'exprimant à l'ouverture du séminaire sur la réglementation du commerce électronique, promu par le ministère du Commerce en partenariat avec l'assistance technique au commerce en Angola (ACOM), Amadeu Nunes a souligné que le ministère, avec le soutien de l'ACOM, avait pris des mesures importantes vers le processus de création de nouveaux textes sur le commerce électronique en Angola.

"En vue de protéger l'intérêt public, les aspects liés à la santé publique, la fraude, la livraison de produits défectueux et contrefaits, entre autres, il est impératif d'établir des règles pour réglementer le commerce électronique", a-t-il indiqué.

Amadeu Nunes a souligné que le nombre d'utilisateurs de Smartphones en Angola augmentait de plus en plus et qu'il est nécessaire d'accéder facilement aux informations sur les prix, les produits et les services quelle que soit la situation géographique.

Le secrétaire d'État considéré comme avantages du commerce électronique le fait qu'il permet une transaction commerciale sans déplacement physique vers l'entité commerciale, aucune file d'attente n'est prévue ni formée pour acheter un produit ou un service, il permet la livraison à domicile des produits, ainsi que l'arrivée à un prix final inférieur pour le consommateur.

A son tour, le secrétaire d'État aux Technologies de l'information, Manuel Homem, a déclaré qu'il fallait réglementer l'activité économique qui se déroule sur les plateformes numériques, dont la responsabilité du point de vue institutionnel incombe au ministère du Commerce.

Il a dit qu'il est essentiel qu'il y ait tout un cadre juridique qui permette l'exercice de cette activité transversale, où le secteur joue son rôle d'intervention, car il met à la disposition des utilisateurs toutes les infrastructures de télécommunications qui facilitent l'accès à Internet où elles se déroulent ces activités économiques.

"Nous avons un ensemble de lois qui permettent une législation pour l'utilisation rationnelle des ressources technologiques, mais nous avons besoin du point de vue commercial pour garantir et résoudre tout conflit qui pourrait survenir dans le domaine du commerce électronique", a-t-il expliqué.

Manuel Homem a ajouté que le règlement permettra à davantage d'entreprises de payer des impôts, de se conformer à la loi et de protéger nécessairement les données des personnes.

Pour sa part, la cheffe de coopération de la délégation de l'Union européenne en Angola, Manuela Navarra, considère que la promotion du commerce électronique peut apporter des avantages aux entreprises, aux consommateurs, au gouvernement et à l'économie.

Elle a affirmé que le cadre réglementaire était fondamental dans le contexte de l'intégration économique de l'Angola dans la zone de la SADC et continentale.

Manuela Navarra estime que, bien qu'il existe encore des obstacles en ligne qui empêchent le plein accès aux biens et services offerts par les entreprises, on peut compter sur la vaste expérience de l'Union européenne dans le commerce électronique, depuis le lancement de la stratégie pour le marché unique numérique, en Mai 2015.

Elle a considéré que le commerce électronique apparaît comme une alternative au commerce traditionnel, apportant de grands avantages aux consommateurs et gagnant chaque jour du terrain dans les transactions économiques et commerciales.

Selon lui, bien que le commerce électronique soit un outil fondamental pour favoriser et diversifier l'économie, il est nécessaire de développer un cadre réglementaire solide pour prévenir la fraude et les abus et pouvoir maximiser sa contribution au développement du pays.