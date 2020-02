Togo: Cap sur l'amélioration des revenus des éleveurs

Plus de 60% de satisfaction pour les bénéficiaires des élevages commerciaux pour la première phase du projet de promotion de l'élevage commercial. C'est un résultat encourageant sur lequel il faudra travailler encore plus.

Raison pour laquelle, le gouvernement à travers le MIFA s'active pour accompagner ces derniers pour la mise en place des plans d'affaires, l'accès aux crédits pour être de vrais entrepreneurs.

Ainsi, pour mieux apprécier le niveau d'avancement des élevages commerciaux et les difficultés auxquelles ils sont confrontés, certains cadres du ministère en charge de l'agriculture ont procédé à la visite des unités d'exploitation des bénéficiaires d'élevages commerciaux. Ceci, afin de prodiguer des conseils et orientations pour plus de résultats.

Il est à noter que l'idée de l'élevage commercial est d'accompagner une dynamique d'éleveurs sur toute l'étendue du territoire national, avec pour objectif de réaliser le potentiel de l'élevage pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la réduction de la pauvreté, la création d'emplois et augmenter le revenu des éleveurs.

Aussi, retient-on que dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la phase additionnelle du PASA, et dans sa composante 2 consacrée à la « relance du sous-secteur de l'élevage » plusieurs activités ont été réalisées ou sont en phase de réalisation.

Et pour ce qui est de la promotion des élevages commerciaux dans le cadre du financement additionnel, il est prévu de toucher 300 nouveaux bénéficiaires sur toute l'étendue du territoire.

Si à ce jour, 307 éleveurs ont bénéficié d'un financement, et sont en pleine activité de construction de leurs infrastructures ou en activités après acquisition d'équipements d'élevage et que ces éleveurs sont dans les cinq régions dont Maritime 50, Plateaux 70, Centrale 67, Kara 50, Savanes 70, il note aussi que l'impact de ce projet est très visible, après 3 ans de financement de la première phase, d'où une nécessité pour les bénéficiaires d'apporter leurs témoignages.

Entre autres, il y a Makawoda Tama dans la préfecture de Bassar et Salifou Boukari et Onibrotchè Gnambane dans la préfecture de Dankpen, qui ont enregistré plus 100 têtes de moutons chacun.

A tout prendre, la finalité de ce projet de promotion de l'élevage commercial est de renforcer la productivité, développer et améliorer l'organisation des circuits commerciaux, tel que prôné par l'axe 2 du PND, pour la création de richesses et plus d'emplois pour les jeunes et les femmes.