Sénégal: Tabagisme - Ces papys accros à la clope

Comme s'ils avaient signé un pacte de fidélité avec la cigarette, certaines personnes âgées, malgré le regard embarrassant de la société, continuent d'en griller au «crépuscule» de leur vie.

Le ciel s'obscurcit. Seuls les «lampions» illuminent le Monument de la Renaissance africaine. Et les badauds, particulièrement excités, dévalent sur ce qui leur sert de toboggan, importunant quelques tourtereaux en quête d'intimité.

Dans cette chienlit, un homme d'âge mûr, retiré dans sa solitude, grille une cigarette. Emmitouflé dans un éclatant froufrou, il semble se délecter de l'instant. La fumée, qui s'envole, altère la fraîcheur des lieux. Il s'appelle Daouda Diop et a 73 ans.

Cela fait 52 ans qu'il fume sans interruption au grand dam de sa progéniture et de son épouse. «Je n'ai jamais cherché à arrêter de fumer. Au début, je le faisais par pur mimétisme. Ma génération a subi plusieurs influences.

Aujourd'hui, je suis accro à la clope avec qui je crois avoir signé un pacte de fidélité», confie-t-il, sous un éclat de rire, laissant entrevoir des dents jaunes ; ou du moins celles qui n'ont pas encore subi les ravages du temps et de la cibiche.

Malgré la littérature populaire et alarmante sur les effets dévastateurs de la cigarette, le papy continue de s'adonner à ses petits plaisirs. Les mises en garde de son toubib le laissent presque de marbre. Et puis, «on meurt toujours de quelque chose», chahute-t-il, narquois, la voix rocailleuse.

«La seule fois où l'usage du tabac m'a chagriné, assure-t-il, c'est quand ma fille aînée m'a fait part de l'embarras qu'elle éprouvait à me voir fumer». Il s'en est suivi un remords d'une petite demi-journée, un court répit, avant d'en griller une !

Daouda s'abandonne à la fatalité et refuse désormais de prendre certaines résolutions : «Je ne m'aventure plus à faire des promesses à mon épouse. La cigarette chasse l'ennui, je ne crois pas pouvoir m'en passer».

Les envies sont irrépressibles. Dans les années 1960, quand le jeune Daouda Diop s'est mis à fumer, il ne pensait pas que cela allait durer autant.

Au début, il se cachait, redoutant les représailles de son père très à cheval sur les principes auxquels devaient se conformer les siens. Au fil des ans, le «garçon» ne prenait plus la peine de se dérober.

«Chez moi, le fumeur était presque mis en quarantaine ! Il n'utilisait pas les mêmes verres que le reste de la famille.

Un tantinet impétueux, mon frère aîné qui m'a inoculé le virus, l'avait très mal pris au début. Quand mon fils cadet a commencé à fumer récemment, j'en ai presque souri», se souvient-il, sans rancune.

Griller une avec son fils !

Le septuagénaire Amacodou est aussi accro à la «tige» qu'il roule depuis un peu plus de trois décennies. Contrairement à Daouda Diop, il s'en est entiché très tard.

C'est à presque 35 ans qu'il a commencé à jeter des mégots. «C'est quand on m'a affecté dans un village de Tambacounda que l'envie m'est venue. J'étais enseignant et il m'arrivait très souvent de m'ennuyer dans ce patelin.

Auparavant, je n'avais jamais senti le désir de fumer», se livre le polygame. Et depuis, Amacodou ne peut plus s'en passer même si le regard de la société sur les vieux fumeurs l'incommode : «Une personne de mon âge qui grille la cigarette, c'est toujours mal vu sous nos cieux.

Aujourd'hui, je ne fume plus devant mes petits-fils parce que je n'aimerais pas qu'ils suivent le même chemin. C'est la même attitude que j'observe à chaque fois que je dois aller quelque part avec mes épouses pour ne pas les embarrasser».

Le reste l'indiffère ! «74 berges en avalant la fumée et en pleine forme, c'est une sacrée prouesse non, même si mes chance d'être l'imam du quartier sont maigres», plaisante-t-il, dans un accès de toux. La santé n'est pas si fameuse que ça finalement !

Le vieux Djibril est moins taquin et probablement plus consciencieux que ses congénères. Il a décidé, depuis son retour de la Mecque, d'en griller un peu moins. «Un El Hadj fumeur, ça passe mal. Je suis passé de six rouleaux par jour à 2 au maximum.

Et puis, à mon âge, 65 ans, il faut être prudent». Il regrette de s'être précipité dans ce gouffre qui lui cause des douleurs thoraciques, des difficultés respiratoires et des dents qui se déchaussent les unes après les autres. En dépit de ces douleurs, les papys n'ont pas encore décidé de refiler la clope aux jeunots !