Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite ligue1 - Carl Wunda Ngana dirige le peloton des buteurs

A quelques neuf journées de la fin de la compétition, l'attaquant de la Jeunesse sportive de Talangaï (JST), l'actuel deuxième du championnat de football du Congo Brazzaville, reste le meilleur buteur grâce à ses onze buts au compteur.

Né le 21 juillet 1999 à Kinshasa, ce footballeur polyvalent fait trembler plusieurs défenses des équipes qui jouent cette compétition pour le compte de la saison sportive 2019-2020. Fort de son pied droit, il reste à ce jour le cauchemar des gardiens car il n'hésite pas de marquer lorsqu'une occasion, minime qu'elle soit, se présente.

Meilleurs buteurs depuis plusieurs journées déjà, Wunda n'est pas prêt à céder sa place puisqu'il ne cesse d'évoluer crescendo. Le dernier exemple reste son doublé, le jeudi 13 février face à Tongo FC, l'un de ses anciens clubs. Sur la liste du top sept des buteurs du Championnat national d'élite ligue1, il est suivi d'Ismaël Ankombo (07 buts), joueur du Club athlétique renaissance aiglon (Cara). Ce dernier partage le même nombre des buts que Maleka Nkounkou, Anthony Jacques Eboké et Ankenze, évoluant respectivement à V Club, au Racing club de Brazzaville (RCB) et au FC Kondzo. Bokoy Mbemba d'AS Otoho et Taty Koussoumouka d'AC Léopards ont pour leur part, cinq buts chacun.

Très performant et dynamique, le jeune Carl Wunda Ngana dit Carlison est le meilleur buteur (27 buts) du championnat de deuxième division Malebo, saison 2015-2016. Il a également remporté la Super Coupe de Kinshasa avec AS Dragon(2015). Dans son palmarès, l'on peut ajouter, entre autres, le titre de meilleurs joueurs et buteur du tournoi TMB.