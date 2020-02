Congo-Brazzaville: Exposition d'arts - Kinkala réunit en avril les artistes et artisans du pays

La 1re édition du salon des arts et de la mode (SAM-Pool) se tiendra du 8 au 11 avril à Kinkala dans le département du Pool.

Organisé par Justine Emilie Madieta, dit Just Mad, styliste-modéliste et promotrice culturelle sur le thème « La nouvelle vision de l'art du Pool », ce salon regroupera près d'une centaine d'artistes et artisans évoluant dans les domaines de la peinture, la sculpture, la couture, la menuiserie, la coiffure, la vannerie, la poterie, la décoration et la musique. Il veut être la vitrine de l'art au Congo en permettant aux jeunes talents de se faire découvrir mais aussi aux artistes confirmés de montrer leur savoir -faire aux public. Il est aussi un moyen pour les artistes de promouvoir l'art ancien du Pool comme le faisaient les ancêtres autrefois.

Selon Just Mad, l'initiatrice de Sam-Pool, ce salon a pour objectif aussi de mettre en contact les fabricants et les potentiels acheteurs qui pourront discuter sur les éventuelles opportunités profitables à tous. Il va aussi aider l'artiste ou l'artisan à impulser une autre vision à son art par la conquête de nouveaux marchés ou débouchés.

Au cours de ces quatre jours d'animation et de découverte, le public découvrira des créations originales et plusieurs autres accessoires et objets d'arts des exposants. Une table ronde animée par des professionnels d'art et d'artisanat aura également lieu sur les thèmes « Comment canaliser et promouvoir les idées des jeunes créateurs » et « Business plan et recherche des financements ». La nuit de la mode et de la créativité imagée par des grands stylistes-modélistes sera l'un des moments forts de l'activité qui prendra fin par les distinctions qui seront remises au meilleur stand, au meilleur jeune talent et au SAM-Pool d'or.

Justine Emile Madieta est la présidente du Collectif des artistes et artisans du Pool. Elle est aussi la présidente de l'association Just Mad pour le management des projets culturels artistiques et de l'artisanat. Avant cet évènement, Elle a organisé l'émulation artistique culturelle artisanale (Emul'art) en 2000, 2002 et 2004. Les séminaires des guides du tourisme au Congo, le festival African Beauty, etc. sont les autres évènements culturels qu'elle a organisés.