Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Mazembe domine Simba, DCMP bat RCK

Deux rencontres se sont jouées le mercredi pour le compte de la manche retour de la 25e édition du championnat national de football.

A Lubumbashi, le TP Mazembe a battu l'AS Simba de Kolwezi par deux buts à zéro. Pour cette rencontre, on a noté la titularisation de l'attaquant international tanzanien Thomas Ulimwengu, récemment revenu dans son ancien club (il était parti en 2016) après son passage à AFC Eskilstuna en Suède, FK Sloboda Tuzla en Bosnie, Al-Hilal Club au Soudan et JS Saoura en Algérie. L'on a noté aussi le retour sur le terrain du milieu défensif Miché Mika après une indisponibilité de quelques jours pour raison de blessure. C'est donc une équipe des Corbeaux relativement remaniée et coaché par Dragen Cvetkovic en l'absence de Pamphile Mihayo qui a débuté cette rencontre. Et Ulimwengu a idéalement signé son retour en ouvrant le score à la 15e minute. Mais le Tanzanien a été obligé de quitter l'aire de jeu après un choc avec un défenseur de Simba.

Mazembe a doublé la mise à la 57e minute par le jeune Isaac Tshibangu sur une passe décisive de Jackson Muleka qui n'a pas vu le chemin des filets au cours de cette rencontre. Avec ce succès, Mazembe règne en leader au championnat de la Linafoot avec désormais cinquante points. Le prochain match des Corbeaux, ce sera contre les Kamikazes de Lubumbashi Sport. Notons que Mazembe a dû regagner Lubumbashi pour jouer ces matchs de la Linafoot alors que le club devrait quitter Kinshasa pour le Maroc en vue de préparer le match aller de quarts de finale de la Ligue des champions contre le Raja de Casablanca. Selon le manager du club Frédéric Kitengie Kikumba, le gouvernement n'a pas mobilisé le fonds nécessaire pour ce voyage.

DCMP...

Dans l'autre match du jour disputé à Kinshasa, le Daring Club Motema Pembe a renoué avec la victoire après une défaite et un résultat d'égalité non souhaité à la 25e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Le club vert et blanc de la capitale s'est imposé, au stade des Martyrs, face au Racing Club de Kinshasa (RCK) coaché par Bertin Baku, nouveau deuxième assistant du sélectionneur national Pamphile Mihayo. Deux buts à un, c'est le score de cette rencontre, de la manche retour du championnat nationale, en faveur des Immaculés de la capitale qui mettent un trait, pour l'instant, à une spirale négative.

Une victoire certes dans la douleur face à un adversaire teigneux, mais précieuse. En effet, DCMP a été le premier à encaisser à la 21e minute, une réalisation de l'attaquant Ntumba Libanza, buteur-maison du Racing Club de Kinshasa. Mais les joueurs du technicien congolais de Brazzaville Isaac Ngata ont doublé leur volume de jeu. A la 35e minute, c'est le milieu offensif ivoirien Junior Koné Abou qui a égalisé, avant le but de la victoire du renard des surfaces Vinny Bongonga à la 80e minute. Avec les trois points acquis au terme de ce match, DCMP grimpe provisoirement en troisième position avec 34 points pour un goal différence de +18, juste devant la Jeunesse sportive Groupe Bazano de Lubumbashi qui compte également trente-quatre points avec un goal différence de +11. V.Club qui est quatrième avec trente-deux points pour un goal différence de +16 joue ce jeudi 20 février contre Bukavu Dawa, lanterne rouge du championnat. La surprenante équipe de Maniema Union qui bouscule la hiérarchie avec quanrante points glanés est deuxième au classement.