Algérie: Une délégation de l'APN prend part à la 14e session de l'APM à Athènes

Alger — Une délégation de l'Assemblée populaire nationale (APN), prendra part à la 14e session de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM) qui se tiendra les 20 et 21 février à Athènes (Grèce), a indiqué mercredi un communiqué de l'APN.

L'APN sera représentée à cette session par Abdelmadjid Dennouni, en sa qualité de vice-président de l'APM et Ammar Moussi, en sa qualité de membre permanent de l'APM.

Les participants à cette session auront à examiner et adopter "les rapports et les et recommandations des trois commissions permanentes de l'APM sur "les questions importantes de la région méditerranéenne, notamment les développements politiques et sécuritaires au Moyen Orient et en Afrique du nord et les nouvelles menaces du terrorisme", a indiqué la même source.

"La coopération économique et la facilitation des échanges commerciaux, les changements climatiques, la gestion du flux migratoire et la promotion des Droits de l'Hommes", seront également évoquées lors de cette session, ajoute la même source.