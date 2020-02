Algérie: Le Président Tebboune décrète le 22 février Journée nationale de la fraternité et de la cohésion peuple-armée pour la démocratie

Alger — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a décrété, mercredi, à la veille de la célébration du 1er anniversaire du Hirak populaire, le 22 février de chaque année "Journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée pour la démocratie", a indiqué un communiqué de la Présidence.

"Le décret, signé par le Président Tebboune et annoncé lors de son entrevue périodique avec les médias nationaux qui sera retransmise jeudi soir sur les chaînes de télévision, stipule que la journée du 22 février immortalisera le sursaut historique du peuple survenu le 22 février 2019 et sera célébrée dans l'ensemble du territoire national, à travers des manifestations et des activités à même de renforcer les liens de fraternité et de cohésion nationales et d'ancrer l'esprit de solidarité entre le peuple et son armée pour la démocratie", a précisé la source.