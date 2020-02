Algérie: Ligue 2 - Les clubs décident de boycotter la 20e journée

Alger — Les clubs de la Ligue 2 professionnelle de football ont décidé mercredi de boycotter la 20e journée du championnat, prévue samedi prochain, en raison de la crise financière que traversent la majorité des pensionnaires de cette division, a appris l'APS de certains clubs contestataires.

En présence également de quelques responsables de clubs de Ligue 1, une réunion s'est tenue à Alger, au cours de laquelle il a été décidé de boycotter la prochaine journée, comme première étape afin de sensibiliser les pouvoirs publics sur la "gravité de la situation".

Cette réunion, qui a vu la présence, entre autres, des présidents de l'USM El-Harrach Mohamed Laïb et du DRB Tadjenanet Tahar Gueraïche, a pris fin avec la décision de remettre les licences des joueurs à Mourad Lahlou (NA Husseïn-Dey/Ligue 1).

"Cette réunion a enregistré la présence de 14 clubs de la Ligue 2 et 7 de la Ligue 1, pour essayer de trouver une solution et entreprendre une démarche concrète pour faire entendre notre voix. Il a été décidé de boycotter la prochaine journée de Ligue 2, alors que les matchs de Ligue 1 vont se dérouler le plus normalement du monde, du moment que les clubs de l'élite n'ont pas été majoritaires lors de cette réunion", a affirmé à l'APS Mourad Lahlou.

Avant d'enchaîner: "Nous avons été reçus par le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, il nous a promis que nos revendications seront prises en charge. J'estime que le système de financement des clubs professionnels n'est pas équitable. Les 14 clubs de Ligue 2 m'ont remis leurs licences, preuve de leur bonne foi de boycotter la journée de samedi prochain, pour éviter toute trahison".

Contacté par l'APS, Farouk Belguidoum, membre du bureau exécutif de l'instance dirigeante de la compétition et porte-parole de la Ligue de football professionnel a répondu : "J'ai eu vent de cette réunion et de l'intention des clubs de boycotter la prochaine journée, mais à l'heure où je parle, nous n'avons pas assez de données, donc je ne peux pas me prononcer sur cette question".