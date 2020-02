Algérie: Mostaganem - Impératif de l'innovation et du soutien à la recherche scientifique

- Les participants au 1er colloque international sur "les programmes de développement entre réalité et défis: la transition énergétique en Algérie", organisé mercredi à Mostaganem, ont insisté sur l'importance de l'innovation et du soutien à la recherche scientifique dans le domaine des énergies renouvelables pour garantir la transition énergétique.

Il a appelé, au passage, au renforcement de la coopération entre les pays arabes dans le domaine des énergies alternatives (solaire, éolien et hydraulique) pour pouvoir bénéficier de l'expertise arabe en faisant appel notamment à la communauté arabe à l'étranger et à la coordination particulièrement dans la région du Maghreb.

Pour sa part, Dr Ali Mohamed Dihoum, enseignant à l'université d'El Asmaria (Libye) a mis en exergue le rôle de la société civile dans la réalisation du développement durable notamment à travers l'implication du citoyen dans la prise de décision.

"La transition énergétique qui est vivement recommandée et qu'on ne peut pas s'en passer ou marginaliser n'est pas un facteur non productif et non rentable économiquement et peut réaliser un développement local", a-t-elle affirmé

La rencontre de deux jours est organisée à l'initiative de la faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion et du Laboratoire des politiques de développement et de la transition énergétique de l'université "Abdelhamid Ben Badis" de Mostaganem en collaboration avec les enseignants et chercheurs de l'Algérie, Tunisie, Libye, Mauritanie, Irak et Grande Bretagne.