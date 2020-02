Madagascar: Conseil des ministres - Imbiky Herilaza et Herimanana Razafimahefa nommés SG

Plusieurs nominations aux hauts emplois de l'Etat figurent parmi les décisions prises durant le Conseil des ministres qui s'est tenu hier au palais d'Iavoloha. Les différents départements ministériels poursuivent les réformes et le renouvellement de leurs staffs respectifs. Quatre secrétaires généraux de ministères et plusieurs directeurs ont été nommés.

Aussi, pour ce qui est du ministère de la Justice, Imbiky Herilaza vient-il d'être nommé Secrétaire général. Il était le Secrétaire général du ministère des Mines et des ressources stratégiques avant cette nomination. De son côté, Herimanana Razafimahefa, fidèle compagnon de lutte du président Andry Rajoelina, a également été nommé Secrétaire général du ministère de l'Education nationale et de l'enseignement technique et professionnel.

Le même poste a été attribué à l'époux de la ministre de la Communication et de la culture, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo. En effet, Andriatongarivo Nasolo Tojonirina vient d'être nommé Secrétaire général du ministère de l'Energie et des hydrocarbures. Quant à lui, le Professeur Andriamasitiana Gil Dany a été nommé SG du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Pour ce qui est du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, les districts d'Amboasary Sud, Toliara II, Betioky Sud, Marolambo et Soalala disposent désormais d'un nouveau Chef district.