Afrique de l'Ouest: Africa Fintech 2020 - La finance digitale au service du monde rural au cœur d'un forum

La deuxième édition de "l'Africa Fintech forum" le premier forum en Afrique de l'Ouest dédié à la finance digitale aura lieu à Abidjan du 26 au 27 mars 2020 à Abidjan.

Le thème de cette année après l'édition 2017 est : « Digitaliser l'inclusion financière en zone rurale ».

Il s'agit selon les organisateurs, de découvrir des solutions plus inclusives et innovantes de l'inclusion financière en zone rurale, de comprendre et saisir les tendances des marchés africains, d'avoir des vitrines pour les produits et services afin de trouver de nouveaux clients et de récompenser les acteurs et les initiatives créatrices de valeurs en Afrique.

Selon Alex Séa, CEO de l'Africa Fintech Forum, cet événement est une réponse au vaste champ d'opportunités qu'offre la finance digitale. «Nous ciblons les passionnés de solutions financières afin de leur faire découvrir quelques clés pour transformer leurs idées en projets viables. Ils pourront voir le fort potentiel de la Fintech en Afrique, capter des opportunités de ce marché ou encore voir des démos d'innovations majeures. Notamment le market intelligence room, la présentation d'agenda en ligne ou encore des réunions de FinTech avec un engagement de financement pour une startup au moins », dira-t-il.

Sont attendus à ce forum, plus de 500 participants (speakers, exposants, startups) issus de 30 pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique avec au menu des panels de haut niveau, des keynotes avec des leaders du domaine, des expositions de stands, des concours de créativité pour les startups ou encore des programmes intensifs de formation et d'accompagnement des entrepreneurs.

C'est une occasion de renforcer les possibilités de technologie financière en direction des populations rurales majoritairement non bancarisées.