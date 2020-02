Soudan: Le ministre du Commerce rencontre l'Ambassadeur du Kenya

Khartoum — Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Madani Abbas Madani s'est entretenu ce mercredi dans son bureau avec l'ambassadeur de la République du Kenya à Khartoum sur les moyens de coopération conjointe entre le Soudan et le Kenya et de les soutenir et de les améliorer dans tous les domaines.

Le ministre a salué le rôle du Kenya dans le processus de promotion et de stabilisation de la paix dans le pays et son soutien au gouvernement de transition, notant le rôle du ministère de l'Industrie et du Commerce avec le ministère des Affaires étrangères dans la réalisation des objectifs politiques et économiques communs.

Madani a également souligné l'importance de tenir le comité ministériel soudano-kenyan entre les deux parties cette année à Nairobi.

Pour sa part, l'ambassadeur du Kenya a déclaré que son pays est prêt à fournir toute aide pour renforcer les relations commerciales entre Khartoum et Nairobi en plus de développer les capacités du cadre humain soudanais dans le domaine de l'industrialisation et du développement des exportations.