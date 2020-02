Gabon: Me Jean-Claude Djimbi en course pour une éventuelle participation aux JO de Tokyo

L'arbitre international gabonais de judo, Me Jean-Claude Djimbi, qui a dernièrement pris part au Grand Slam de Paris qui s'est déroulé ce mois de février est toujours en course pour une éventuelle participation aux JO de Tokyo.

Notre compatriote et unique arbitre africain au dernier Grand Slam de Paris en France est toujours en course pour la grande messe des sports à Tokyo, et grâce à cette compétition, il a déjà grappillé trois précieuses places au classement mondial. Classé 22e mondial avant la compétition de Paris, Me. Jean-Claude Djimbi occupe désormais la 19e place au classement des arbitres olympiques. Plus que trois places pour être dans le Top 16 des arbitres qui vont officier au Japon durant les Jeux Olympiques d'été 2020.

Au mois de mai prochain, ce sera la clôture des qualifications pour les JO. Me Djimbi réitère son appel en direction du ministère des Sports, afin de l'accompagner dans le dernier virage qualificatif, lui qui est d'ailleurs un des arbitres les plus doués du continent. « Le ministre des Sports était à Paris pour encourager les judokas gabonais présents au Grand Slam de Paris. Il a eu le privilège de voir officier. Pour ma part, je pense qu'il a bien compris que seul un accompagnement des sportifs et aussi de l'arbitre que je suis, peut nous permettre de valablement représenter notre pays à Tokyo ».