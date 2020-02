Gabon: Deux jeunes filles cambriolent une maison avec des clefs passe-partout au PK13

Les faits se déroulent le mardi 18 février dernier dans le 3ème arrondissement de la commune de Ntoum, précisément au PK13. Deux filles ont été appréhendées en pleine opération de cambriolage.

Alors que de nombreuses personnes vaquèrent à leurs occupations habituelles, des malfrats en profitent pour cambrioler des maisons, avec comme armes, des clés passe-partout. Tel est le cas des deux jeunes filles, non encore identifiées. Elles ont été surprises par le voisinage entrain de cambrioler un domicile dont le propriétaire s'avère être un officier de police.

Le voisinage et les riverains n'ont pas tardé à appréhender ces malfrats et de les retenir à la véranda du lieu du crime en attendant l'arrivée du propriétaire. Les deux jeunes filles portaient sur elles des sacoches qui contenaient, chacune d'elles, plusieurs trousseaux de clés passe-partout, et peut-être même des objets précieux. « Elles passent de maison en maison en procédant à l'ouverture des serrures avec des clés passe-partout » rapporte un témoin de la scène.

Pour rappel, ce genre de scénario n'est pas nouveau. De nombreuses personnes habitant les zones comme celles des PK, sont victimes des cambriolages de tout genre quotidiennement. Des plaintes à répétition, des victimes de vols agressées et d'autres actes sont décriés depuis fort longtemps. « Nous sommes braqués devant des policiers en exercice ou non sans qu'ils n'interviennent. Les policiers eux-mêmes se font braquer et parfois, ce sont ces policiers qui nous braquent dans la nuit pendant les contrôles » nous révèle un riverain.