Tchad: Madani rencontre l'ambassadeur du Tchad

Khartoum — Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Madani Abbas Madani a rencontré ce mercredi dans son bureau l'ambassadeur du Tchad au Soudan, Abdul Karim Kebro.

La réunion a examiné les domaines de la coopération industrielle et commerciale entre le Soudan et le Tchad dans le domaine des conteneurs et du transport de marchandises et de véhicules à travers les frontières communes.

Le ministre a affirmé les efforts de son ministère auprès des autorités douanières soudanaises pour surmonter tous les obstacles et problèmes auxquels se heurtent les voies de coopération dans ces secteurs, en plus d'activer les accords signés entre les deux parties dans le cadre des échanges de marchandises aux frontières.

Le ministre a expliqué la pleine coopération du Soudan avec l'État frère du Tchad pour utiliser la zone franche de Port-Soudan et la zone franche proposée à El Gineina, en plus de fournir des facilités douanières et fiscales aux hommes d'affaires tchadiens en ce qui concerne le commerce de transit via Port-Soudan.