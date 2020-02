Soudan: Ministre de l'Irrigation met en garde ne pas Coopérer sur les Eaux du Nil

Khartoum — Le Ministre de l'Irrigation et des Ressources en Eau, le Prof. Yasser Abbas, a considéré la Coopération entre les Pays du Bassin du Nil comme un Devoir et Non Un Choix, mettant en garde contre les Dangers Pouvant Résulter d'une Non-Coopération face aux Défis du Changement Climatique.

Le Ministre a abordé, dans une Conférence de Presse tenue, Mercredi, pendant le Cours de Formation pour les Médias Régionaux dans le cadre des Activités de Célébration du Jour du Nil, des Projets Conjoints des Pays du Bassin du Nil, y compris un Projet de mesurer et surveiller les Inondations dans les Pays de l'Est du Bassin du Nil et un Projet de Production d'Electricité entre le Soudan et l'Ethiopie d'une Capacité de 200 Mégawatts.

Khartoum accueillera, Samedi prochain, la Célébration de la Journée du Nil, qui a été convenue le 22 Février 1999 par les Ministres et Responsables Chargés des Affaires de l'Eau dans les Pays du Bassin.