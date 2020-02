Sénégal: Aucun match remporté à Ziguinchor - Le coach du Casa Sports, Ansou Diadhiou, reste confiant

Le Casa Sports n'a gagné aucun match à domicile depuis le début du championnat de football L1, au grand dam de ses nombreux supporters et autres inconditionnels. Le fait défraie la chronique et inquiète plus d'un, aussi bien au niveau de la ville de Ziguinchor que dans les coins les plus reculés de la région naturelle de Casamance.

Malgré tout, le coach du club sudiste, Ansou Diadhiou, s'est montré résolument optimiste. Selon lui, son équipe finira bien par tirer son épingle du jeu au fil des matches. Il a mis les échecs successifs du Casa Sports sur le compte de la jeunesse de ses joueurs qui n'ont pas encore l'expérience de l'élite.

D'après lui, l'effectif du Casa Sports a été renouvelé à 80 % cette année, avec des jeunes provenant de l'équipe junior et quelques internationaux gambiens.

«Il va falloir donc du temps pour huiler l'équipe», a fait remarquer Ansou Diadhiou qui a également fait état d'un certain nombre de joueurs blessés.

C'est cette faiblesse que les équipes visiteuses exploitent pour obtenir de bons résultats à Ziguinchor. Elles mettent en œuvre des stratégies pour empêcher le Casa Sports de développer son jeu, en bloquant les couloirs, en fermant le jeu et en tuant le temps.

Par ailleurs, Ansou Diadhiou a évoqué la fatigue de ses poulains du fait des déplacements nombreux et rapprochés de Ziguinchor vers les autres villes du pays.

Autant de facteurs handicapants quant à l'homogénéité de son équipe dans sa quête de victoires, notamment à domicile.

En plus, le technicien a souhaité une stabilité au niveau de la Direction du Casa Sports, afin que le club puisse avoir une équipe homogène, une ossature solide et des footballeurs qui se comprennent parfaitement sur le terrain.

Ansou Diadhiou a saisi l'opportunité de notre entretien pour appeler les supporters à plus de compréhension et de tolérance envers les jeunes joueurs du Casa Sports, et de leur pardonner leurs déboires actuels et autres erreurs.

Ainsi, d'après lui, ses garçons auront confiance en eux pour jouer avec sérénité et remporter leurs matches à domicile.