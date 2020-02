Sénégal: Génération Foot, dernière au classement de ligue 1 - Urgence signalée chez le champion en titre

Depuis qu'en ouverture du championnat de Ligue 1, Génération Foot, champion en titre, a battu le Jaraaf, vice-champion, au stade Djibril Diagne, il a perdu tous ses matches à domicile : 0 - 1 face à Ngb, 0 - 2 contre l'As Douanes, 0 - 1 devant le Cneps Excellence, 0 - 1 face à Gorée et 1 - 2, dimanche dernier au profit de Dakar Sacré-Cœur.

Le monde à l'envers. Jadis forteresse imprenable, le stade de Déni Biram Ndao est devenu le terrain de chasse favori des équipes de L1.

Même des formations alors au fond de la classe y étaient venues se payer un bol d'oxygène. Tels le Cneps Excellence lors de la 6ème journée et l'Us Gorée deux tours plus tard.

Et voici que, dimanche dernier, c'était au tour du Dsc d'y décrocher les trois points qui lui ont permis de consolider sa deuxième place au classement.

Pourtant, Djibril Fall, le coach de Génération Foot, a trouvé des raisons d'espérer dans cette 5ème défaite de rang à domicile. «Nous avons livré l'un de nos meilleurs matches de la saison.

Nous avons bien réagi. L'équipe s'est bien comportée et nous avons créé beaucoup d'occasions de but que nous n'avons malheureusement pas concrétisées», a-t-il analysé au sortir de cette défaite qu'il a trouvée frustrante.

Car, en plus des opportunités de scorer vendangées, le technicien a également regretté les «faits de match» qui n'ont pas profité à son équipe.

Notamment ce carton rouge qui n'est pas sorti contre un joueur de Dsc en position de dernier défenseur et qui a illicitement interrompu ce qui aurait pu être une action de but. Alors que le score était d'un but partout, cela aurait pu changer le cours de la rencontre.

Cependant, Djibril Fall n'a rien trouvé à redire sur les deux buts de Dsc. Sinon que ses défenseurs se sont rendus coupables d'inattention et d'erreurs de jugement.

Après avoir ouvert le score à la 47ème mn par Jean-Louis Barthélémy Diouf, les Grenats ont concédé l'égalisation sur un penalty transformé par Mohamed Diop (67ème mn) avant de s'incliner au bout du temps additionnel sur une superbe tête de Hamidou Dieng.

Le point du nul qui aurait arrêté la triste série à domicile venait de filer entre les doigts des joueurs de l'équipe de Déni Biram Ndao.

Mais Djibril Fall a refusé d'abdiquer. «Je ne suis pas du genre à lâcher. Je suis un combattant. Et c'est quand c'est dur qu'on reconnaît les vrais hommes. C'est en ce moment que l'on a plus besoin d'être fort», a-t-il clamé à la fin du match.

Forts, ses joueurs devront l'être dès le week-end prochain lorsqu'ils iront défier, à Rufisque, le leader incontesté de la L1, Teungueth Fc.

Ce qu'il y a peut-être de rassurant, c'est qu'ils n'ont jusqu'ici jamais perdu en quatre déplacements (une victoire 1 - 0 à Mbour face à Mpc et 3 nuls 1 - 1 chez l'As Pikine, à Ziguinchor contre le Casa Sports et à Mbour contre le Stade), en plus d'une victoire (1 - 0) en Coupe de la Ligue à Guédiawaye face au Gfc.

Une bonne base donc ... à l'extérieur pour construire du solide à domicile ? C'est le paradoxe que doit cultiver le champion en titre qui, la saison passée, n'avait perdu son premier (et seul) match de L1 que lors de la toute dernière journée face à l'As Douanes (0 - 2). Là, au bout de dix petites journées, il en est déjà à cinq défaites. Toutes concédées à domicile. C'est dire s'il y a urgence...

HASSANE MOUZANA FALL, ENTRAîNEUR DE DAKAR SACRE-CŒUR : «Génération Foot n'est pas à sa place»

Hassane Mouzana Fall, le coach de Dakar Sacré-Cœur, a eu le triomphe modeste, dimanche dernier, après que son équipe a infligé au champion sortant, Génération Foot, sa cinquième défaite de la saison à domicile.

Selon lui, ce match de la 10ème journée de L1 disputé au stade Djibril Diagne de Déni Biram Ndao a été «ouvert, avec beaucoup de spectacle et des occasions de but de part et d'autre». Selon lui, si la victoire a choisi son camp, c'est parce qu'à la mi-temps, il a su apporter des correctifs dans le jeu «très lent» de son équipe.

Mais, d'après le successeur de Bruno Rohart sur le banc du Dsc, Génération Foot aurait tout aussi bien pu remporter ce match. «Il est vrai que cette équipe est visiblement assez fébrile à domicile, mais elle n'est pas à prendre à la légère», a-t-il averti.

Un conseil qui vaut pour les futurs adversaires du champion. Car ses joueurs à lui avaient compris le message. En sera-t-il de même pour les autres équipes ? Les prochaines journées le diront.