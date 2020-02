Congo-Kinshasa: Audition parlementaire 2020 - Samy Badibanga plaide pour plus d'investissement dans les zones post-conflits

En marge de l'Audition parlementaire qui se déroule depuis le lundi dernier à New York, aux Etats-Unis d'Amérique, le premier vice-président congolais du Sénat, Samy Badibanga Ntita, s'est entretenu ce mercredi 19 février 2020 avec M. Achim Steiner, Administrateur du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), et Mme Ahunna Eziakonwa, Directrice régionale pour l'Afrique, au siège de cette agence onusienne, dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Avec ses interlocuteurs, Samy Badibanga a plaidé pour plus d'actions d'investissement dans les zones post-conflits afin de créer des emplois et occupations qui garantissent le meilleur rempart contre la crise humanitaire.

L'ancien Premier ministre a poursuivi ces discussions également avec Mme Barrie Freeman, Chef adjointe du Bureau d'Appui des Nations Unies à la Consolidation de la Paix.

A ces assises annuelles, Samy Badibanga multiplie les rencontres avec les responsables des organismes des Nations Unies et autres personnalités présentes sur place.

Avant le ballet diplomatique d'hier, le premier vice-président du Sénat, s'est également entretenu tour à tour, avec le Secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix, M. Jean-Pierre Lacroix ainsi que le Secrétaire général adjoint pour les affaires humanitaires et Coordinateur des services d'urgence, M. Marc Lowcock. Ces discussions s'inscrivent dans le cadre de plaidoirie auprès des partenaires pour la résolution des crises humanitaires interminables en République Démocratique du Congo et autres questions liées à la sécurité et au développement.

Soulignons que Badibanga Ntita Samy conduit la délégation parlementaire aux assises de l'Audition parlementaire qui a débuté ce 17 février, au siège des Nations Unies à New York, sur le rôle central de l'éducation dans le programme de développement durable. La délégation congolaise participe activement aux réunions-débats et s'est exprimée sur cette question et celle liée à l'éducation comme instrument-clé pour l'autonomisation des femmes et des filles. Les discussions se poursuivent.

Il sied de noter que l'Audition parlementaire 2020 réunit les parlementaires du monde entier sous la coupole de l'Union Interparlementaire (UIP) qui est l'organisation mondiale des parlements des états souverains. C'est la plus ancienne des institutions internationales à caractère politique.