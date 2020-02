Congo-Kinshasa: Programme d'urgence de 100 jours - Les détourneurs dans les viseurs de Zacharie Bababaswe

«L'année d'actions décrétée par Félix Tshisekedi peut très bien se poursuivre avec cette affaire des sauts-de-mouton et d'autres ouvrages, si les responsables de blocage, de négligence, de détournement et de corruption sont interpellés et sanctionnés », dixit Zacharie Bababaswe, député honoraire et patron de la chaîne de télévision kinoise Direk Tv. Zacle pour les intimes, se dit préoccupé par un taux mitigé des réalisations du programme de 100 jours, surtout son volet travaux de construction des Sauts-de-mouton.

Il n'adhère pas à la décision du gouvernement d'un nouveau décaissement pour parachever les travaux, d'autant plus que, dit-il, les chantiers auraient été financés à hauteur de 70% mais sans résultat fameux. Il soutient des audits sur les devis et l'utilisation des fonds perçus et le niveau des travaux déjà réalisés jusqu'ici.

Zacharie Bababaswe n'est pas resté en marge du débat sur le détournement présumé de fonds de construction des sauts-de-mouton. Il reste convaincu que le décaissement d'une nouvelle enveloppe pour la poursuite des travaux de ces ouvrages, « est une fuite en avant» et une façon pure et simple de faire diversion devant la population kinoise victime des embouteillages monstres causés par la lenteur dans la finition de ces travaux.

Pour lui, des commissions d'audits ouvertes à cet effet doivent trouver des réponses claires aux questions qui taraudent les esprits des kinois, qui sont pris dans le tourment quotidien d'embouteillages faute d'avancement de ces travaux inscrits dans le programme d'urgence du Chef de l'Etat. Ces commissions, soutient Bababaswe, doivent partager des responsabilités et trainer les détourneurs en justice.

Mais de son côté, le gouvernement Ilunkamba rassure la population Kinoise qu'elle va fêter le 60ème anniversaire de l'indépendance du pays avec ses 7 sauts-de-mouton achevés, conformément à la promesse du Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Entre temps, pour alléger tant soit peu ces embouteillages monstres qui colonisent la capitale congolaise, la Police de circulation routière (PCR) est appelée à doubler d'ardeur pour réguler avec professionnalisme la circulation au niveau des sauts-de-mouton.

Toutefois, l'on constate depuis le passage du Chef de l'Etat et certains membres du gouvernement dans les sites de ces travaux conjugué à la pression de la population, que les lignes ont commencé à bouger.