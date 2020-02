Cote d'Ivoire: Elevé au grade de chevalier de l'ordre du mérite culturel - Le styliste Ibrahim Kamissoko livre des impressions

Le styliste-créateur, Ibrahim Kamissoko a reçu des insignes de chevalier de l'ordre du mérite culturel par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman, le jeudi 06 février 2020 à l'institut national supérieur des arts et l'action culturelle (Insaac) d'Abidjan-Cocody, à l'occasion de la rentrée culturelle 2020 du ministère.

« C'est un sentiment de joie, les mots me manquent parce que je ne m'y attendais pas . Cette décoration est un honneur pour moi. Cette distinction est un signal pour moi pour me mettre davantage au travail.

Il y a plus de 100 stylistes en Côte d'Ivoire, et être parmi les 5 qui sont décorés où j'étais le plus petit, c'est un honneur. Je dis grand merci au Gouvernement à travers le ministre de la Culture et de la Francophonie qui sait apprécier et reconnaître le mérite des acteurs culturel.

C'est cela un homme d'État. Cette façon de faire ne peut que nous encourager davantage », a confié le récipiendaire à l'Intelligent d'Abidjan.