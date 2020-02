Madagascar: Soanindrariny - Route coupée à Fierenana

Le trafic routier est coupé entre la commune rurale de Soanindrariny et les deux communes rurales Sahanivotry et Tanambao, district d'Antsirabe II. Les fortes précipitations de ces derniers jours ont produit une brèche au point noir de Fierenana, entre Soanindrariny et Sahanivotry.

À cause de ce grand trou juste au milieu de la chaussée, les échanges entre ces deux communes ne sont pratiquement plus possibles. Les voitures légères et les minibus, ainsi que les camionnettes qui ont assuré le transport des voyageurs et des marchandises ont ainsi cessé d'y circuler depuis le weekend dernier.

Les difficultés auxquelles les habitants de ces communes doivent faire face ne cessent de s'intensifier. Ceux qui ont des urgences ou des courses à faire dans la ville d'Antsirabe, par exemple, doivent effectuer à pied un trajet d'une trentaine de kilomètres entre Sahanivotry et Soanindrariny, soit une marche d'au moins trois heures.«Seuls les camions à double pont peuvent passer sur cette portion de route. Du coup, les prix des produits de première nécessité ont augmenté. Les taxis-brousse reliant Soanindrariny à Antsirabe ont également augmenté leurs frais», se lamente, Lantomandimby, un habitant de Sahanivotry.

Les producteurs de pommes se trouvent également en difficulté en cette période de récolte de ce fruit. Ils ne peuvent plus transporter directement leurs produits vers Antsirabe et doivent donc se contenter de les vendre aux collecteurs. Profitant de cette situation, ces derniers imposent les prix à leur convenance.