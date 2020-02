Burkina Faso: Africallia 2020 - La plateforme s'ouvre aux opérateurs économiques

Le président de la CCI-BF, Mahamadi Savadogo (2e à gauche), a annoncé la participation, pour la première fois à Africallia, des entreprises de Chine, de la Russie, de la Turquie et des diasporas africaines.

La 7e édition du forum Africallia va se tenir du 27 au 29 mai 2020 au Centre international de conférences de Ouaga 2000. Le top de départ de la campagne de promotion de la plateforme, auprès des chefs d'entreprises, à travers le monde, a été donné par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Harouna Kaboré, le 18 février 2020 à Ouagadougou.

Après Abidjan, en Côte d'Ivoire en 2019, Africallia est de retour au Burkina Faso. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) a donné rendez-vous aux dirigeants des entreprises de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et du reste du monde du 27 au 29 mai 2020 à Ouagadougou pour la 7e édition de ce forum multisectoriel de développement des entreprises.

Les communications thématiques de cette édition qui vont marquer le 10e anniversaire de Africallia, porteront sur la construction du marché commun africain à travers la Zone de Libre-échange continentale africaine, les financements internationaux des projets privés et les grands projets structurants de l'UEMOA.

Pour le ministre du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat, Harouna Kaboré, Africallia est un évènement qui contribue fortement à l'intégration des économies de l'Afrique de l'Ouest ainsi qu'au développement des relations économiques et commerciales de la sous-région avec les autres régions du monde. Parmi les innovations de ce 10e anniversaire de Africallia, le président de la CCI-BF, Mahamadi Savadogo, a annoncé l'organisation d'un mini-forum dédié aux Chambres de commerce, membres de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA.

«AFRICALLIA 2020 sera également l'occasion pour la CCI-BF d'étendre son réseau de partenaires à travers la signature de conventions bilatérales de coopération avec des CCI telles que celles du Niger, du Togo, du Mali, de la Guinée Bissau et l'Union des chambres de commerce de la Turquie », a-t-il ajouté. En vue de s'assurer de la réussite de l'évènement, le président de la CCI-BF a installé le comité de pilotage de Africallia 2020.

Composé de 8 membres, ce comité est dirigé par le vice-président de la catégorie Industrie de la CCI-BF, Oumar Yugo. Le comité de pilotage est chargé d'orienter et de superviser les activités de l'équipe technique appelée à mettre en œuvre les activités opérationnelles du forum.

Africallia offre l'opportunité aux participants, selon ses responsables, de programmer 15 rendez-vous personnalisés à travers les rencontres B to B et de faire le tour du monde en 48h, conformément à son slogan. Le forum intègre également le concept de village. Il s'agit du village des partenaires, une vitrine promotionnelle de choix pour tous les partenaires institutionnels et les grands sponsors de l'événement, celui destiné aux experts en commerce international.

Quant au village international, il est réservé aux organisations intermédiaires, qui accompagnent leurs membres et représentent leur pays ou région d'implantation.

«Les inscriptions se font en ligne, en précisant le secteur d'activités et le centre d'intérêt. Les frais de contribution s'élèvent à 260 000 F CFA. Pour encourager la participation des jeunes et femmes du pays, la Chambre de commerce subventionne 50% de la participation de 50 jeunes et 50 femmes burkinabè », a précisé le président du comité de pilotage, Oumar Yugo.