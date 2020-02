Burkina Faso: Sœur Nicole Kaboré - Un 6e album pour louer le « Dieu puissant »

Religieuse de la congrégation des Sœurs de la charité dominicaine, la Sœur Nicole Kaboré met son talent, dès 2011, au service des chants d'évangélisation. Fidèle de la paroisse Notre-Dame de la miséricorde de Sourgoubila, elle sort, en mai de la même année son tout premier album dénommé « Dieu fidèle ». Dès lors, la musique semble devenir une « grâce divine » pour le chantre Sœur Nicole Kaboré.

Prolifique, elle produira quatre autres albums. La dédicace de sa 6e œuvre discographique, baptisée « Dieu puissant », a lieu le dimanche 16 février 2020 à Ouagadougou, au cours d'une conférence de presse. Sa nouvelle galette musicale est composée de huit titres, chantés en plusieurs langues nationales et étrangères (mooré, lingala, français, etc.). Dans ces différents morceaux, Sœur Nicole Kaboré dit traduire toute sa gratitude à Dieu, le créateur de l'univers.

D'où les titres, dit-elle, « Dieu, tu es mon Dieu » et « Tu es digne de louange ». « Il est ma raison de vivre, mon unique désir, celui après qui mon âme soupire », confie-t-elle. Pour elle, le temps est venu pour l'humanité de se tourner résolument vers Dieu à travers la prière. Dans son nouvel album, Sœur Nicole Kaboré aborde également des thèmes en lien avec son propre vécu et les multiples grâces qui lui ont été faites. « Ce que le commun des mortels ne peut faire, Dieu, lui, peut l'accomplir.

Nous devons, en toute circonstance, lui faire confiance et il rendra toute chose possible dans nos vies », exhorte-t-elle dans le morceau « Dieu Puissant ». « Beem Ka Yôodo », est l'un des titres-phares de l'album et chanté en mooré pour signifier que la méchanceté finit toujours par détruire le méchant. En rappel, Sœur Nicole Kaboré a, à son actif, 15 clips vidéos, 2 featuring et 5 autres albums. Le CD de son 6e opus, « Dieu Puissant », est vendu à 3 000 FCFA, et la clé USB (contenant tous les titres de l'album et diverses autres informations sur l'artiste) à 5000F CFA.