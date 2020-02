Cote d'Ivoire: Développement socio-économique - Des anciens de la diaspora ivoirienne se mettent au service de la nation

L'association « Diaspora One » a procédé au lancement de ses activités récemment à Abidjan.

Cette plateforme qui regroupe des Ivoiriens ayant vécu à l'étranger, se réclamant acteur de la société civile, compte à ce titre participer pleinement à la vie de la nation. C'est ce qui est ressorti du discours d'Abdoulaye Touré, président du comité ad hoc, qui, à l'occasion, a présenté sa vision.

« Cette plateforme constituée d'hommes et de femmes veut agir sur la préservation des acquis de paix, de stabilité et de développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Nous voulons nous mettre résolument au service du pays à travers des actions de développement », a-t-il expliqué.

Selon lui, « Diaspora One » est un creuset de réflexion et d'action pour une Côte d'Ivoire en paix et tournée vers l'émergence telle que prônée et mise en œuvre par le Président Alassane Ouattara. Qui, à l'en croire, est celui qui a relevé le pays après les troubles sociaux, politiques et militaires.

« Notre pays connaît depuis quelques années une renaissance sociale et économique dont les effets, palpables, sont reconnus tant au niveau national, régional qu'international », a renchéri Abdoulaye Touré, avant de décliner la mission de Diaspora One.

« Nous entendons donc, d'une part, œuvrer sans relâche à la préservation des acquis socio-économiques ayant impacté positivement la vie des populations ivoiriennes et d'autre part créer un cadre de rassemblement des Ivoiriens ayant vécu à l'extérieur et qui ont à cœur de mettre au service de la Côte d'Ivoire leurs expériences acquises ailleurs. In fine, nous voulons consolider la cohésion sociale en vue des prochaines élections présidentielles », a-t-il indiqué.

Pour ce faire, il a lancé un appel à l'ensemble des acteurs politiques, à la jeunesse, à cultiver l'amour de la mère patrie, à œuvrer pour une stabilité socio-politique durable, à la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire, au civisme et à l'avènement de l'Ivoirien nouveau, respectueux des valeurs de la Devise nationale « Union-discipline-Travail ».

Toutefois, il a indiqué que pour faire valoir ses idéaux, « Diaspora One » entreprendra bientôt une série d'échanges avec les couches sociales du pays dont le premier acte consistera en sa rentrée solennelle dans ce mois de février