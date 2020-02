Ile Maurice: Visite du ministre Le Drian à Maurice - Trois déclarations d'intention signées

communiqué de presse

Dans le cadre de la visite à Maurice du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, trois déclarations d'intention ont été signées cet après-midi au bâtiment du Trésor à Port Louis. Ces accords portent sur la création et l'organisation du réseau des études françaises à Maurice, l'économie océanique et la nouvelle piste d'atterrissage à Rodrigues.

Réseau des études françaises à Maurice

La première déclaration d'intention, axée sur la création et l'organisation du réseau des études françaises à Maurice, a été signée entre la Vice-premier ministre, ministre de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, Mme Leela Devi Dookun-Luchoomun, et le ministre Le Drian.

Lors de son allocution, Mme Dookun-Luchoomun s'est appesantie sur les liens très forts et cordiaux qui unissent les deux peuples, et a exprimé sa reconnaissance pour le soutien français dans le secteur de l'enseignement supérieur. Elle a ajouté que la création du réseau des études françaises au niveau local permettra d'augmenter la visibilité du pays et contribuera aussi à transformer Maurice en un pôle d'excellence en matière d'enseignement supérieur.

Pour sa part, M Le Drian a rappelé que la France est le premier investisseur, client et fournisseur de touristes à Maurice et que les relations très fortes entre les deux pays ne demandent qu'à être renforcées. Selon lui, avec la signature de la déclaration d'intention sur la création du réseau des études françaises à Maurice, les relations entre les deux Républiques prendront un nouveau tournant, en ligne avec les objectifs du gouvernement mauricien de transformer le pays en un « Education Hub ».

Économie océanique et piste d'atterrissage à Rodrigues

Concernant la déclaration d'intention en matière d'économie océanique, elle vise à promouvoir et développer la coopération et l'aide technique entre la France et Maurice sur des activités de recherche, de formation, d'expertise et d'information scientifique.

Cet accord a été signé par le chef de cabinet du ministère de l'Economie bleue, des Ressources marines, de la Pêche et de la Marine, M. Koosiram Conhye, et une représentante de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Mme Gautier. L'IRD est un établissement public à caractère scientifique et technologique basé en France dont l'objectif est, entre autres, de mettre en œuvre une stratégie tournée vers le développement durable.

Quant à la déclaration d'intention sur la construction de la piste d'atterrissage à Rodrigues, les signataires étaient le ministre des Finances, de la Planification et du Développement économique, Dr Renganaden Padayachy, et le ministre Le Drian.