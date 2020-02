Ile Maurice: M. Le Drian en visite de courtoisie auprès du Premier ministre

communiqué de presse

Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, s'est entretenu avec le Premier ministre, ministre de la Défense, de l'Intérieur, et des Communications extérieures, ministre de Rodrigues, des Iles éparses et de l'Intégrité territoriale, M. Pravind Kumar Jugnauth, au Bâtiment du Trésor à Port Louis ce matin.

Les discussions avec le Premier ministre ont porté sur les opportunités d'actions en commun, notamment dans les domaines de l'éducation tertiaire, la sécurité maritime, l'économie, et le tourisme.La venue de M. Le Drian s'inscrit dans le cadre de son déplacement dans l'océan Indien. Après sa demi-journée à Maurice, le ministre ira à Madagascar, pour ensuite terminer sa tournée au Mozambique.

Plus tôt dans la matinée, M. Le Drian avait rencontré des dirigeants d'entreprises mauriciens et français à la Résidence de France à Floréal. Plusieurs conventions y ont été signées dont un accord de financement du projet régional de résilience des écosystèmes côtiers avec le secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, M. Hamada Madi Bolero ainsi qu'un accord cadre de partenariat entre le Secrétariat Général du Sommet Afrique-France 2020 et Business Mauritius.

Pour rappel, c'est la troisième visite officielle à Maurice d'un ministre des Affaires étrangères français depuis l'indépendance, après celles de M. Michel Debré en 1969 et de M. Alain Juppé en 1993.