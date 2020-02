Ile Maurice: Risques liés à l'utilisation d'internet des enfants autrement capables sensibilisés

communiqué de presse

Un atelier de travail pour sensibiliser les enfants autrement capables provenant d'écoles à besoins éducatifs spéciaux au sujet des risques liés à l'utilisation d'internet s'est tenu, hier, au collège Quartier Militaire State Secondary School. Des élèves d'une vingtaine établissements scolaires pour les enfants à besoins éducatifs spéciaux y étaient présents.

Cet atelier s'inscrivait dans le cadre du programme de sensibilisation sur la cybersécurité au cours du mois de février, lancé par le Computer Emergency Response Team of Mauritius, avec pour objectif d'éduquer et de former la population sur les différents aspects de la cybersécurité.

Les participants ont été informés et avertis à propos des multiples dangers existants en ligne et mis au courant des précautions à prendre en naviguant sur Internet. En outre, les officiers du Computer Emergency Response Team of Mauritius ont fait un exposé sur l'utilisation responsable d'Internet et les dangers tels que les prédateurs en ligne, le sexting, la sextorsion et la cyberintimidation.