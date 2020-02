Madagascar: Scoutisme - Le cercle des poètes Sandratra célèbre le couple Baden-Powell

Dans le monde du scoutisme, la date du 22 février est historique. La naissance du légendaire Robert Baden Powell est toujours célébrée en grande pompe dans le monde entier.

Pour Samedi, c'est au CGM/GIZ à Analakely que les poètes scouts se retrouveront pour rendre hommage à cette figure emblématique du scoutisme. L'habituel rendez-vous du troisième samedi du mois est baptisé « Antsa an-tsaha » qui marquera l'évènement avec la participation des poètes de Faribolana Sandratra. Pour ce faire, les poètes scouts et anciens scouts apporteront et interviendront. Parmi eux, Nalisoa Ravalitera et Ranöe, des grandes plumes malgaches. Le choix du thème? C'est dans la grande nature que les scouts puisent leurs inspirations. C'est de là que les meilleurs titres des chants de scouts ont vu leur genèse. Cet évènement étant organisé par Tsitohery Raolona, les « filoham-paritany » et les « filoham-paritra » sont invités à honorer cette rencontre de leur présence.

Nés tous les deux un 22 février, Robert et Olave Baden-Powell sont respectivement l'éclaireur d'exception et le chef-guide-mondial du scoutisme, mais aussi de grands artistes. Le mari est à la fois musicien, comédien, illustrateur et non moins écrivain. Quant à son épouse, c'est une cavalière hors-pair et violoniste. Jusqu'à maintenant, ils influencent la vie de milliers de personnes à travers le monde dont les plumes malgaches. Chez les Malgaches, Samuel Randria est le plus célèbre des compositeurs avec le pasteur Ramino Paul et Rado. Voilà pourquoi le cercle des poètes Sandratra tient à célébrer comme il se doit la journée.

Actuellement, Faribolana Sandratra fait partie des cercles d'écrivains les plus actifs de Madagascar. Le cercle Faribolana Sandratra rassemble les écrivains contemporains issus des grandes villes de Madagascar. Aujourd'hui, le cercle compte parmi les plus jeunes plumes de notre temps. De ce cercle sont issus les recueils de poèmes, journaux, revues culturelles, nouvelles, pièces de théâtre, romans, films... Bien des œuvres ont été sorties par l'édition Faribolana Sandratra pour le développement de la littérature malgache. En trente ans d'existence, Faribolana Sandratra ne limite pas ses activités dans la capitale, il vise surtout à répandre la passion et semer des graines de poésie un peu partout dans la Grande île.