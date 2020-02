Madagascar: Concert - La chanteuse polyglotte Dina Randrianarivelo à l'Is'art Galerie

Dina Maeva Randrianarivelo transportera le public avec une sonorité exceptionnelle.

Ce vendredi 29 février, Dina Maeva Randrianarivelo se produira avec son frère Nicolas Ratany et le chanteur Davis Francklin Bemasy à l'Is'Art Galerie pour un concert exclusif à Madagascar. Ils apporteront de la musique du monde avec des racines et des rythmes de Madagascar, mais également de l'AfroBeats, du R&B, du jazz et du folk.

Dina Maeva Randrianarivelo est une chanteuse américano-malgache récemment diplômée de la prestigieuse Baltimore school for the arts, une école d'arts dans le Maryland. Du haut de ses 20 ans, elle commence à être connue pour son style dynamique et expressif. Elle fait partie d'un groupe de musique « BeMaeva » qui se produit aux Etats-Unis. Dans le groupe figurent Dina et le multi-instrumentiste malgache Bema Bass, installé lui aussi aux Etats-Unis depuis 2001. Ensemble, ils ont créé un nouveau langage musical passionnant. BeMaeva mélange des grooves de danses africaines et une sophistication de pointe pour l'écriture de chansons. En plus de jouer de nombreux instruments, le duo chante dans de nombreuses langues dont l'anglais, le malgache, le français ou encore l'espagnol. Quoi qu'il en soit, la musique de ce groupe transcende toute barrière linguistique.

Dina a grandi entourée de musique : le sous-sol de la maison familiale a servi à la fois de studio d'enregistrement et d'espace de répétition pour les musiciens de cette formation. Encore écolière, Dina écrivait déjà des chansons, les enregistrait sur son téléphone et les montrait ensuite à Bema Bass, lequel ne cessait de l'encourager. Dès lors qu'elle a atteint l'adolescence, elle s'est mise au piano et à la guitare, et a commencé en tant que soprano lyrique.