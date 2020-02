Madagascar: Association SFM - « La Bible doit mener à des actions »

Dans la matinée d'hier a été annoncée la création officielle de l'association « Sekren'ny fahagagana sy ny zavatra mahatalanjona » ou SFM.

A cette occasion, les membres de ce groupe ont tenu une conférence de presse à Behoririka dans le but de faire connaître leurs activités. C'est ainsi qu'il a été entendu que l'association se fixe comme mission d'aider toutes les personnes qui en ont besoin (orphelins, familles démunies, handicapés et bien d'autres encore). Et comme il s'agit d'une association religieuse, les aides sociales proposées par le groupe suivent les grandes lignes de la Bible. D'ailleurs, à ce sujet, les membres du bureau se sont accordés à dire qu «on ne devrait pas se contenter uniquement de prêcher la bonne parole. Il faut que la lecture de la Bible mène à des actions afin d'aider son prochain. Une personne qui a de la foi doit agir ».

Début sur Facebook. Au départ, SFM était un groupe sur le réseau social Facebook. Petit à petit, les membres de ce groupe ont commencé à développer différentes activités sociales pour décider, par la suite, de créer une association légale. Actuellement, ce groupe compte plus de 5 000 membres dans toute l'île. « Nous ne faisons pas de publicité pour que les personnes adhèrent à notre association. Chaque individu est libre de son choix. Ainsi, ce sont les gens qui viennent vers nous et non le contraire », a expliqué Heriniaina Feno Nandrasana, porte-parole de SFM.