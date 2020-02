Cote d'Ivoire: Cohésion sociale - Le 4Pcp-Rhdp s'engage à la consolidation de la paix

Le mouvement 4 points cardinaux pour la paix (4Pcp) veut contribuer au renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire.

Son président, Cissé Lassana, a pris le mercredi 19 février, l'engagement de rencontrer tous les acteurs politiques ivoiriens afin de leur délivrer un message de paix pouvant garantir une parfaite quiétude entre les populations, lors d'une cérémonie à la rue Lepic, à Cocody.

Il a précisé que l'objectif principal de son mouvement est de contribuer à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale prônée par le Rhdp.

Cissé Lassana a également expliqué que son action consistera « à sensibiliser et à former les leaders communautaires et religieux aux enjeux de la cohésion sociale, au respect des droits de l'humain et des valeurs démocratiques ».

Dans cette perspective, il a annoncé la mise en place des clubs de droits de l'homme et de veille dans chacune des 31 régions.

« Vous devriez rejoindre massivement le 4Pcp-Rhdp pour qu'ensemble nous agissions pour garantir la paix », a-t-il lancé à l'endroit des jeunes qui avaient pris d'assaut la salle de la cérémonie.

Par la suite, il a marqué son adhésion totale aux idéaux et actions de la formation politique des houphouétistes.

Pour lui, le Chef de l'Etat, par ailleurs président du Rhdp, « est sans conteste, l'architecte du 2e miracle ivoirien.

Avec lui, nous allons montrer à l'ensemble du peuple ivoirien et du monde que la paix est possible, qu'elle n'est pas un mirage, mais un bien tangible, concret que nous pouvons contribuer à bâtir et à consolider grâce à notre engagement personnel et solidaire ».