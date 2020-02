Madagascar: Danse contemporaine - La compagnie Rary fait route vers Mayotte

Toujours en quête d'inspirations, de découvertes, d'échanges culturels et artistiques. La compagnie Rary entend imprégner sa patte et sa créativité à Mayotte.

Dans l'optique de concilier deux visions artistiques qui, comme toujours, s'affirment comme différentes mais restent néanmoins complémentaires. La compagnie Rary continue à transcender la scène culturelle nationale de sa créativité, ainsi que de ses touches innovantes, à travers la danse contemporaine.

Si sa notoriété n'est plus à discuter au pays, elle l'est déjà tout autant outre-mer, notamment dans la zone océan Indien où, depuis plus de deux décennies, la compagnie Rary ne cesse de se faire remarquer par la grâce et la poésie de ses pièces chorégraphiques abstraites, mais toujours garnies d'émotions. Entamant l'année sur les chapeaux de roue donc, elle sera l'invitée privilégiée du projet « Lab 3 » à Mayotte du 1er au 15 mars. Un événement inédit qui s'apparente à la fois comme un festival, mais aussi une plateforme d'échange artistique. Ce sera l'occasion pour la compagnie Rary de renforcer cet intérêt grandissant pour la danse contemporaine locale, mais surtout de consolider aussi ce lien historique qui unit Madagascar et Mayotte à travers la danse.

Création et pédagogie

« En toute humilité, c'est en tant qu'expert de la danse contemporaine qu'on est invité à participer à ce projet », confie Ariry Andriamoratsiresy, chorégraphe émérite et fondateur de la compagnie Rary.

Ariry Andriamoratsiresy y sera accompagné d'un autre danseur et chorégraphe de talent, Hasina Rakotondrasoa, lui aussi formé au sein de la compagnie Rary. Ensemble, ils y retrouveront Jojo Kadidja, un danseur et chorégraphe local qui, depuis plus de cinq ans maintenant, ne cesse de raviver la flamme de la danse contemporaine à Mayotte.

C'est au sein d'un vivier artistique, dénommé le Royaume des fleurs, que la compagnie Rary exposera l'envergure de son talent. Ariry Andriamoratsiresy d'affirmer « On mettra surtout un point d'honneur à partager et à leur faire découvrir ce qu'est la technique Rary en danse contemporaine ». De quoi rendre fier ses inconditionnels, d'autant plus que Jojo Kadidja, d'origine congolaise, compte parmi les élèves d'Ariry Andriamoratsiresy.

Le duo Ariry-Hasina présentera trois pièces chorégraphiques. « Mpirahalahy mianala » qu'Ariry a créée en 2001, « Zaza an-drano » toujours d'Ariry, mais qu'Hasina réinterprètera à sa manière, et « Mitomany randrana manendrika ny hafa » par Hasina. Le tout sera égayé par des conférences et de projections, avec des échanges avec le public et les danseurs locaux.