Congo-Kinshasa: Coopération France-RDC - La CCIFC organise une série de formations en ligne sur la vente et management commercial

Le projet est assuré par le centre de formation METANESIS en RDC sous la houlette de la Chambre de commerce et d'Industrie Franco-Congolaise, (CCIFC). Il s'agit d'un programme des formations de qualité axées sur le domaine de la vente et du management commercial qui va principalement se dérouler en ligne.

L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée, ce 19 février 2020, à Kinshasa par Alexandra UKABA- KIZIZIE, fondatrice de METANESIS et la Directrice Générale de la CCIFC, Sophie OLIVIER.

Pour Sophie Olivier, cette formation s'inscrit dans le cadre de la vision de la Chambre qui consiste à rapprocher les communautés d'affaires afin de travailler ensemble. «La formation est l'une des missions principales de la CCIFC. Donc, cette formation en réseau constitue une plateforme des entreprises membres qui seront outillées avec des innovations afin de relever les défis liés à la démographique du pays», affirme le DG de la CCIFC.

L'idéal est de renforcer la capacité des personnels à coût réduit. Ce projet aide à renouveler l'intelligence dans le domaine du numérique.

« Cette formation en ligne sera suivi à l'aide de vidéo ou support de manière illimitée. Nous voulons aider les entreprises à revoir leurs stratégies de ventes et surtout en matière de relation client afin de maximiser leur croissance», déclare Mme Alexandra UKABA.

Cette session de formation qui commence du 1er mars jusqu'au 31 mai 2020, comporte six modules dont trois destinés aux agents et trois autres pour les responsables.

«Vendre ses produits et ses services grâce à une attitude de champion » ; « Comment anticiper les attentes des clients et vendre avec impact» et « Maîtriser l'art de la négociation ! » sont les principaux modules qui seront disposés aux agents.

Par ailleurs, le centre METANESIS et la CCIFC offrent aux responsables des entreprises le choix de suivre les modules en management avec beaucoup de notions innovantes qui vont les aider à accélérer leur performance. On y retrouve des programmes tels que «Vendre ses idées grâce à une attitude de champion», « Asseoir un leadership fort et motivant » ou comment définir une stratégie commerciale gagnante».

L'objectif de ces modules de formation en ligne, explique Alexandra UKABA, est d'apprendre aux agents et responsables des techniques professionnelles afin d'améliorer leurs compétences commerciales et managériales. «Grâce à ces formations, ils pourront évaluer avec qualité et développer une attitude qui convainc les clients et un leadership approprié à leurs équipes», a-t-elle renchéri.

Au terme de différentes formations, les participants auront la possibilité d'avoir une certification liée aux modules de formation qu'ils ont suivie dans l'intérêt d'améliorer la performance et compétitivité des entreprises.

Les entreprises membres de la CCIFC sont les premières cibles de ce programme. Mais, d'autres agents ou entreprises intéressées qui aspirent rejoindre la Chambre, peuvent s'inscrire et auront la possibilité de suivre les formations à distance peu importe le lieu où ils se trouvent sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo. A Kinshasa et dans toutes les provinces du pays, ils suivront les formations au même moment. Il suffit seulement d'entrer en contact avec la Chambre pour savoir les conditions de participation.