Tunisie: 15e édition de Jazz à Carthage du 2 au 11 avril 2020 - Une belle programmation

La 15e édition du Festival Jazz à Carthage se tiendra, du 2 au 11 avril 2020, dans divers espaces de la capitale. Le programme officiel vient d'être publié par son directeur Mourad Mathari.

Ce rendez-vous attendu, chaque année depuis son lancement, par les mélomanes et, en particulier, les férus de jazz, propose pour cette édition des concerts au Pavillon Gammarth, au Palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Saïd et pour la première fois à l'espace Habibi Gammarth.

Une remarquable présence féminine, maghrébine et arabe est à souligner dans la programmation qui nous promet de succulents moments musicaux, notamment avec le concert du trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf pour la clôture du festival. Il y interprétera des morceaux de son dernier album (le onzième) « S3NS ». Comme c'est le cas depuis quelques années, le festival ne propose pas uniquement du jazz pour inclure d'autres styles musicaux, à l'instar du rock, de la musique urbaine et alternative, de la pop-électro et du hip-hop. D'ailleurs, Akua Naru, une grande « Lady » de ce dernier genre, est attendue le 10 avril pour enflammer la scène du Pavillon Gammarth. Poétesse, auteure compositrice, féministe engagée, elle porte dans sa musique ses racines africaines et afro-américaines, elle se distingue par un flow inégalable, sensible, élégant et un groove distingué. La Tunisie sera représentée uniquement par le ténor Hassen Doss.

Le programme

Jeudi 2 avril

Ennejma Ezzahra : Karen Asatrian et « Armenia Spirit », feat Rita Movsesian (Autriche)

Vendredi 3 avril

Pavillon Gammarth : Catherin Russel (Etats-Unis) - Tanita Tikaram (Grande-Bretagne)

Habibi Gammarth : Max the Sax Trio

Samedi 4 avril

Salle Versailles - Le Pavillon : Roberto Fonseca-Hassen Doss

Dimanche 5 avril

Salle Versailles - Le Pavillon : Sharmoofers-Popa Chubby

Lundi 6 avril

Salle Versailles - Le Pavillon: Nouran Abu Taleb-Acadi Nahhas

Mardi 7 avril

Salle Versailles - Le Pavillon : Soukaina Fahsi-Kaz Hawkins And Her Band Of Men

Mercredi 8 avril

Salle Versailles - Le Pavillon : Yo-yo Ma

Jeudi 9 avril

Salle Versailles - Le Pavillon : Ala.ni - Kadebostany

Vendredi 10 avril

Salle Versailles - Le Pavillon : Madison Mcferrin - Akua Naru

Samedi 11 avril

Salle Versailles - Le Pavillon : Ibrahim Maalouf

Habibi Gammarth : Big Daddy Wilson and Band.