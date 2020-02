Algérie: Réception de 22 piscines semi-olympiques en 2020

Alger — Le wali d'Alger, Youcef Cherfa, a annoncé mercredi que le secteur de la Jeunesse et des sports sera renforcé, cette année, par 22 piscines semi-olympiques en cours de réalisation.

Lors d'une visite d'inspection effectuée dans plusieurs chantiers d'infrastructures sportives, éducatives et de travaux publics au niveau de la circonscription administrative de Dar El Beida, M. Cherfa a affirmé que la capitale sera renforcée, graduellement, lors de l'année en cours, de 22 piscines semi-olympiques auxquelles un budget de 8 mds DA a été alloué.

S'agissant du problème de logement à Alger, notamment dans les communes de Dar El Beida, le wali a rassuré les citoyens quant au parachèvement des programmes de logements sociaux en cours de réalisation à Alger estimés de 22.000 unités, affirmant que ces projets seront réceptionnés et distribués

S'adressant aux citoyens qui se sont regroupés au niveau d'un chantier de réalisation d'un groupe scolaire à la cité Kaidi (Bordj El Kiffan), où ils ont revendiqué l'accélération de leur relogement, M. Cherfa a indiqué que "dans le cadre de l'exécution des orientations du Président de la République, issues de la dernière rencontre Gouvernement-walis, il sera procédé à la prise en charge et à l'accompagnement de toutes les préoccupations des citoyens dans tous les domaines de développement ainsi que leur suivi périodique en collaboration avec les élus locaux dans le but d'éliminer les points noirs en attendant une évaluation détaillée dans les prochains trois mois.

Concernant le sit-in observé devant le siège de la wilaya par plusieurs entrepreneurs en charge de la réalisation d'opérations de restauration et de réhabilitation d'anciennes bâtisses d'Alger en vertu de contrats avec les Offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI), le wali a fait savoir que ces derniers (près de 20 entrepreneurs) ont été reçus au sujet du règlement de leurs créances, soulignant que le dossier est en cours d'examen. Les fonds et les contrats sont disponibles et l'ordre de paiement sera effectué la fin du mois en cours, a-t-il rassuré.

Lors de la visite d'inspection des différents projets de développement local à la circonscription administrative de Dar El Beida, notamment le chantier de réalisation d'un lycée (1.000 sièges pédagogiques) à Bordj El Bahri, le chantier du projet de pose du gazon synthétique au stade communal de la commune d'El Marsa et le projet de réalisation d'une piscine semi-olympique à Surcouf (Aïn Taya), le wali d'Alger a instruit les maitres d'oeuvre et les bureaux d'études à "rattraper les retards accusés au niveau de ces projets" et à les réceptionner dans les délais fixés et ce dans l'objectif de les mettre en service, promettant d'applanir les difficultés soulevées en vue d'accélérer la cadence des travaux.