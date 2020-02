Tunisie: Match retard | CAB-EST (0-2) - Ben Choug, le détonateur !

Au moment où les Cabistes commençaient à menacer les filets de Ben Chérifia, Ben Choug renverse la vapeur. Un but qui ouvre la voie pour Ben Saha qui donne le coup de massue.

Stade Hammadi Bejaoui de Zarzouna. EST bat CAB : 2-0. (0-0 à la mi-temps). Buts de Ben Choug (66') et Ben Saha (67'). Arbitrage d'Amir Loussif.

CAB : Mathlouthi, Machani, Ben Fraj, Sahraoui, Darragi, Dridi, Junior (Maouani 76'), Mbengue, Ounalli (Samti 81'), Rejaïbi et Dembele (Jendoubi 58').

EST : Ben Chérifia, Dhaouadi, Chammam (Tougay 78'), Chetti, Mbarki, Ben Romdhane, Benguit, Ben Choug, Ben Hammouda (Coulibaly 72'), Ben Saha (Besseghaier 66') et Ouattara.

C'est avec un effectif réduit que le staff technique « sang et or » s'est déplacé hier à Zarzouna à la rencontre de la formation cabiste conduite par Soufiène Hidoussi. En effet, Mouine Chaâbani était privé des services de cinq de ses joueurs cadres : Khénissi, Derbali, El Houni, Yaakoubi et Badrane dont l'absence se prolonge. Le déplacement à Zarzouna était placé sous le signe du rachat. Seule la victoire pouvait atténuer la colère d'une frange de supporters suite à la perte de la Supercoupe d'Afrique, vendredi dernier devant Ezzamalek à Doha.

La rencontre d'hier était placée également sous le signe du rachat pour les Cabistes qui restent eux aussi sur une défaite devant le CSHL et dont la situation est critique puisqu'ils sont avant-derniers au classement. Mais contrairement à Mouine Chaâbani, Soufiène Hidoussi avait toutes les cartes en main avec la qualification des nouvelles recrues.

Un match qui devait être donc très disputé entre deux formations dont le salut passait par la victoire. De surcroît, les deux protagonistes ont opté pour l'attaque. Mais les premières tentatives n'étaient pas aussi dangereuses à l'instar du coup franc direct de Ben Fraj directement dans les mains de Ben Chérifia (11').

Les « Sang et Or » ont manqué également de punch lors des premières occasions créées à l'image du tir de loin de Benguit légèrement au-dessus de la transversale (22'). Et il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour assister à la première grosse occasion de la rencontre quand Ben Hammouda se faufila sur la droite, servit Ben Saha dont la passe en retrait ne trouva pas de preneur (31').

Les Cabistes allaient se montrer eux aussi dangereux, mais à la fin de la période initiale quand Ben Chérifia, auteur d'une jolie parade, s'interposa au tir puissant de Mbengue (44'). Son camarade Junior tenta lui aussi sa chance, toujours à l'approche de la zone des 16 mètres, mais son tir passa au-dessus de la transversale (45').

En l'espace d'une minute...

Après la pause, nous étions curieux de voir la tournure qu'allait prendre le match après la montée du rythme de jeu vers la fin de la première mi-temps. Nous n'avons pas attendu longtemps puisque la première occasion sérieuse est arrivée à la 50' quand le tir de Ben Saha, sur coup franc direct, frôla la transversale. Deux minutes après, Chammam tenta sa chance en frappant aussi un coup franc direct, mais sa balle est déviée en corner par la défense cabiste (57').

Quelques minutes plus tard, les locaux se sont montrés menaçants à leur tour. Ben Chérifia, auteur d'une jolie parade, s'interposa dans un premier temps au tir de Mebengue puis en deuxième temps au ballon repris par Ounalli (64').

La réaction des Espérantistes face à la menace des Cabistes allait être radicale. En effet, Ben Choug prit tout le monde de court quand, servi dans le dos des défenseurs par Ouattara, tira dans un angle fermé, logeant la balle dans les filets d'un Naim Mathlouthi impuissant (66').

Une minute après, Ben Saha donna le coup de massue. Il doubla la mise en reprenant dans la lucarne une jolie passe du même Ouattara (67').

La fin des débats, notamment les trois minutes du temps additionnel, ne changèrent rien à la donne. Réalistes à souhait, les Espérantistes se sont repliés dans leur zone, se suffisant des deux buts marqués. Il n'en fallait pas plus pour gagner.