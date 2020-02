Angola: L'électrification contribuera au développement de la région du triangle de Bengo

Caxito — La région dite « triangle de Bengo », composée des municipalités de Bula Atumba, de Pango Aluquém et de Dembos, projette d'abriter, dans l'avenir, des usines de transformation de produits agricoles et d'autres services, dès lors que sera réalisé le projet d'électrification de son territoire.

Faisant allusion au fonds de plus d'un milliard d'euros que le Royaume de Suède s'apprête à injecter dans le projet d'électrification de cette partie de la province de Bengo, la directrice locale du Cabinet de développement économique intégré a souligné que l'on comptait également créer, dans la même région, une chaîne d'associations et de coopératives agricoles familiales, dans le but de faciliter l'écoulement de produits.

« Le dossier relatif à ce partenariat est en marche, et nous espérons que l'électrification de la région puisse réellement commencer au courant de l'année 2020 », a-t-elle souligné mercredi à Caxito, principale ville de la province de Bengo (nord).

Potentiellement agricole, la région du triangle demeure jusqu'ici sous développée, faute d'électricité, a affirmé à l'Angop la directrice du Cabinet de développement économique.La région est déjà dotée de quelques infrastructures qui peuvent contribuer à la transformation de produits, tels que manioc et tomates, a-t-elle expliqué.

Selon elle, le gouvernorat local attend avec expectatives la réalisation dudit projet, car l'électrification permettrait à la région de produire et de commercialiser, et à d'autres secteurs d'investir dans la province de Bengo.Il y a lieu de signaler que, le projet d'électrification de la région du triangle s'inscrit dans le Plan de développement économique et de la diversification de l'économie nationale.