Sénégal: Concours d'entrée à l'ESP de l'UCAD - Les élèves de terminales S et L2 du lycée Ahmet Fall invitées à embrasser les filieres scientifiques

Le lycée Ahmet Fall des Jeunes Filles de Saint-Louis a accueilli avant-hier, mardi 18 février, la délégation de l'Ecole Supérieure Polytechnique (ESP) de l'UCAD de Dakar en tournée dans la région Nord. Le but est d'informer et de sensibiliser les élèves des classes de terminales des séries S et L2 à propos du concours d'entrée 2020 à l'ESP.

Au total, 45 centres d'examen seront ouverts cette année pour les candidats qui voudront participer aux épreuves de sélection, prévues le samedi 13 juin prochain.

La grande salle du foyer du lycée Ahmet Fall des jeunes filles de Saint-Louis a refusé du monde dans la matinée d'avant-hier, mardi 18 février, avec une foule d'élèves en présence de leur proviseur et leurs encadreurs, tous venus répondre à l'appel de la délégation de l'Ecole Supérieure Polytechnique (ESP) de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar.

En effet, cette délégation est venue rencontrer les élèves des classes de terminales des séries S et L2 afin de les informer de la tenue prochaine du concours d'entrée à l'Ecole Supérieure Polytechnique de l'UCAD de Dakar.

Ce sont en tout 45 centres d'examen qui seront ouverts cette année sur toute l'étendue du territoire national pour accueillir les candidats désireux de participer aux épreuves de sélection, prévues le samedi 13 juin prochain.

Ces élèves, une fois admises au concours, pourront, elles aussi, faire partie de la multitude d'étudiants diplômés de l'ESP de l'UCAD de Dakar.

"Depuis sa création, en 1964, l'Ecole Supérieure Polytechnique a formé plus de 30.000 diplômés dans tous les secteurs et au niveau de toutes les compétences, et ce, allant du diplôme de Bac+2 ou D.U.T, jusqu'au diplôme de Doctorat en passant par les Licences; les Masters; les Diplômes d'Ingénieur Technologue et les Diplômes d'Ingénieur de Conception", a renseigné le Professeur Mady Cissé, Directeur des Études à l'Ecole Supérieure Polytechnique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Il poursuivra également en disant que l'ESP est la première école d'ingénieurs en Afrique de l'Ouest Francophone.

"Nous avons 06 départements à savoir le département Génie Chimique et Biologie Appliquée ; le département Génie Civil ; le département Génie Électrique ; le département Génie Mécanique ; le département Génie Informatique et enfin le département de Gestion", a-t-il ajouté.

L'objectif visé à travers cette formation à l'ESP est de donner à l'étudiant un solide enseignement technologique tant théorique que pratique qui lui permettra, plus tard, de s'adapter au milieu industriel.

Cependant, ces élèves du Lycée Ahmet Fall des jeunes filles de Saint-Louis ont été invitées par les membres de cette délégation de l'ESP à s'intéresser davantage aux filières scientifiques.