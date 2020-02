Cote d'Ivoire: Forum mondial de l'OMT sur l'investissement touristique - Kablan Duncan proclame « L'Afrique comme la nouvelle frontière du développement »

Présidant la cérémonie d'ouverture du 1er Forum mondial de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) sur l'investissement touristique en Afrique, le Vice-président ivoirien, Daniel Kablan Duncan, a révélé à l'auditoire que « L'Afrique et la nouvelle frontière du développement ».

C'était, ce jeudi 20 février, à l'auditorium du Palais des congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire ; en présence du Secrétaire général de l'OMT, Zurab pololikashvili.

Ce rendez-vous inédit qui se tient en Afrique, à l'initiative du ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana et sous l'égide de l'OMT, vise en effet, à mutualiser les ressources et intelligences aux fins de permettre au continent de rattraper le gap qu'il accuse vis-à-vis des pays de l'OCDE et de l'Asie du Sud-est qui jouissent le plus des usufruits de l'essor mondial de l'activité touristique.

C'est donc face à la pertinence des propositions et matrices de travail que le Numéro 2 de l'exécutif ivoirien, en plus du potentiel fort riche dont regorge l'Afrique a défini lesdites frontières du développement mondial qui s'écriront à partir et avec l'Afrique par l'essor du tourisme.

A juste titre, Abdul Karim Sango, ministre burkinabé de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, salue l'initiative de son homologue ivoirien et de l'Omt, aux fins de dupliquer le modèle ivoirien en matière de stratégie de développement touristique, « Sublime Côte d'Ivoire », en l'occurrence.

Car, il import de savoir que cette stratégie, depuis le début de sa mise en œuvre, en 2019, connaît des résultats inestimables dont l'Afrique devrait profiter.

Dans le même élan, des cabinets de renom, ainsi que des agences de promotion de destinations de divers pays, mettront en partage leurs bonnes pratiques et modèles de succès au profit de tout le continent.

Quant au Secrétaire général e l'OMT, il entend apporter toute l'expertise et l'influence de l'institution onusienne spécialisée à Siandou Fofana et sa vingtaine d'homologue qui ont fait le déplacement d'Abidjan, lors de leur conférence ministérielle qui devrait déboucher sur des solutions apodictiques d'un tourisme équitable, durable et solidaire pour, justement amorcer les contour des nouvelles frontières touristiques de l'Afrique.

SEM Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, recevra, en audience, ce vendredi 21 février, le Secrétaire général de l'OMT et les hôtes touristiques de marque.