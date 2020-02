Cote d'Ivoire: Recensement 2020 - Un atelier d'information s'est tenu à Agboville sur les cellules relais de sensibilisation

La salle de réunion de la préfecture d'Agboville, chef-lieu de région de l'Agneby-Tiassa, a servi de cadre à l'atelier d'information sur les cellules de relais de sensibilisation, le 18 février 2020.

« Après le recensement de 2014 qui n'a pas vraiment atteint ses objectifs, il nous faut de vrais chiffres et des informations justes pour une meilleure planification. En 2019, nous avons déjà fait l'étape de la cartographie et je rappelle que ce recensement concerne aussi bien les nationaux et les non nationaux.

Les résultats vont profiter à toute la population en termes d'infrastructures et autres commodités pour son bien-être. Cette opération va mobiliser le recrutement de 37000 agents sur une période de 21 jours sur l'ensemble du territoire, selon les normes internationales.

Les superviseurs seront recrutés sur un site et devront avoir un Bac +3, les aides-formateurs et agents recenseurs seront recrutés sur place et devront avoir un niveau d'études de la Terminale.

Les appels à candidature se feront du 20 février au 5 mars 2020. Cependant, nous demandons l'implication et la mobilisation de tous afin de réussir ce recensement », a indiqué Attemené Yvette épouse Dembélé, directrice régionale de l'lnstitut national des statistiques (Ins).

Quant à Mireille Zagadou, chef de l'Unité sensibilisation et communication du bureau technique et permanent du recensement, elle a insisté sur l'activité bénévole des agents à recruter.

« Nous allons vous informer des dates car nous reviendrons pour former ces agents relais et nous demandons de bien les accueillir afin de créer une atmosphère apaisée.

Nous connaissons votre hospitalité légendaire et nous comptons sur vous pour la sécurité des agents et les matériels informatiques », a-t-elle ajouté, avant d'annoncer que le recensement se fera en avril 2020.

Le secrétaire général de préfecture, Yao Abion Elie, a, au nom du préfet Sihindou Coulibaly, dit la disponibilité des autorités locales avant d'inviter toute la population à participer massivement à ce recensement.