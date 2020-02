Ile Maurice: Infrastructure - Une nouvelle route pour relier La Flora à Grand-Bois

Une nouvelle route d'accès reliant La Flora à Grand-Bois a été construite en marge de la célébration de Maha Shivaratree faisant 800 mètres de long et 3,5 mètres de large l'accés a été réalisé par la National Development Unit [NDU] et a nécessité un investissement de plus de Rs 7,8 millions. Le projet en vue de faciliter le déplacement des pèlerins de certains villages du sud vers le lac sacré.

«En tant que président de la Task Force, comme chaque année, j'essaie d'aider et de soulager les pèlerins afin de faciliter leur pèlerinage. Cela leur sera très utile. Il y aura également moins d'embouteillages. La route existait déjà mais n'était pas praticable. Maintenant, elle a été reconstruite et asphaltée», a déclaré le chef du gouvernement Pravind Jugnauth, en compagnie de son épouse, s'est arrêté à La Flora avant de se rendre à Ganga Talao, pour constater de visu la nouvelle route d'accès en présence des ministres de la circonscription n°13 (Rivière-des-Anguilles-Souillac) Renganaden Padayachy, Kailesh Jagutpal, et du PPS Ismaël Rawoo, entre autres...