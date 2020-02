Sénégal: E-commerce - Jumia à la conquête des zones rurales

Jumia Sénégal démocratise l'e-commerce dans le sud du pays. En effet, l'expansion sur tout le territoire national est une des priorités de Jumia, c'est dans cette optique, que l'entreprise est partie à la conquête du Sud principalement à Cap Skirring, Ziguinchor, Tambacounda et très prochainement à Kolda.

«Après avoir ouvert (7) agences en dehors de Dakar; notamment Thiès, Mbour, Touba, Saint-Louis, Kaolack,

Diourbel et Louga, Jumia rallie le sud pour faciliter la vie quotidienne des populations rurales en leurs apportent des solutions grâce à l'e-commerce », lit-on dans un communiqué de presse reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

Selon la même source, la pertinence du e-commerce pour les populations de Bignona, Oussouye, Sédhiou et de Tambacounda par exemple, est qu'elles peuvent faire leurs achats de produits cosmétiques, de denrées alimentaires, de matériels électroniques, etc... et aller récupérer leur colis en agence.

Elles ont accès à une panoplie de produits qu'elles n'avaient pas forcément dans leurs commerces traditionnels ou boutiques physiques.

Jumia leur apporte une solution quotidienne en répondant à leurs besoins en plus de créer de l'emploi direct et indirect. l'entreprise souligne que c'est une contribution à l'économie des régions du Sud et à la promotion de l'emploi des jeunes.

Pionnier et leader du e-commerce en Afrique, la plateforme Jumia repose sur une marketplace, Jumia Logistics et JumiaPay.

La marketplace permet à des millions de Consommateurs et de vendeurs d'acheter et vendre en tout sécurité. Jumia Logistic organise la livraison de millions de colis via son réseau de partenaires locaux. JumiaPay permet le paiement des transactions en ligne dans tout, l'écosystème Jumia.

Avec plus d'un milliard d'habitants et 500 millions d'internautes en Afrique, Jumia est convaincue que l'e-commerce facilite la vie des gens en leur offrant le choix de millions de produits aux meilleurs prix où qu'ils habitent, et qu'il crée à la fois des opportunités nouvelles pour les entreprises et des emplois pour toute une génération.