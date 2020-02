Congo-Brazzaville: Environnement - Les gaz à effet de serre, causes du réchauffement climatique

La combustion du pétrole, du gaz et du charbon (pour produire de l'électricité ou de la chaleur ou encore à usages industriels) est régulièrement pointée du doigt comme étant la cause du réchauffement climatique actuel.

1- Cette combustion produit du CO2 qui s'échappe vers l'atmosphère et accroit l'effet de serre, et entraîne des augmentations de température. Il y a également d'autres causes à cette crise climatique globale, notamment la déforestation, l'élevage ovin et bovin ainsi que l'usage d'engrais azoté.

2- La déforestation : Les arbres jouent un rôle régulateur sur le climat par leur capacité d'absorber du CO2 de l'atmosphère. Mais lorsqu'ils sont coupés, ce carbone est libéré et augmente à son tour l'effet de serre.

3- L'élevage bovin et ovin intensif : Les animaux produisent du méthane (CH4) en grande quantité lors de la digestion. Or le méthane - émis également par l'extraction et la combustion des énergies fossiles ou par l'exploitation des rizières - présente un pouvoir réchauffant 25 fois plus important que celui du CO2, selon les climatologues.

4- L'usage massif d'engrais azoté nuit aussi à l'équilibre du climat. Ils émettent en effet du protoxyde d'azote (N2O)- comme certains produits chimiques et comme les voitures --, un gaz dont le pouvoir réchauffant est quelque 300 fois plus élevé que celui du CO2.