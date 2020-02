Gabon: Il gagne 10 millions de francs en jouant au quinto et PMUG-Port-Gentil « refuse » de le payer

Le 30 décembre 2019 passé, un parieur du Pari Mutuel Urbain Gabonais (PMUG) de Port-Gentil gagne un gain d'une somme de 10 millions de francs CFA. Mais, au moment du paiement, il se voit baladé par les agents de la direction.

L'on est en droit de croire que le PMUG est véritablement l'entre de l'injustice et de l'arnaque. Ses victimes, de plus en plus nombreuses, sont comme des prisonniers aux pieds desquels sont attachés des boulets. Cette fois-ci, leur victime, un jeune parieur de nationalité malienne dénommé Adama Baradji. Il avait joué à une longue combinaison au quinto de plus de 40 milles francs. Au kiosque, selon ses témoignages, on lui remit un ticket en bonne et due forme. Rien d'anormal jusque-là.

A l'issu de la course, le parieur sortira gagnant d'une somme de 10 millions de francs. Arrivé au siège PMUG-Pog pour toucher son dû,toujours,selon ses témoignages, le parieur reçoit les félicitations de la caissière et de l'équipe qui l'avait reçu. On lui demanda de passer après une semaine pour toucher son chèque. Après la semaine écoulée, les membres de la direction générale lui feront comprendre que son passeport n'est pas à jour. Le jeune parieur prendra un de ses frères qui disposait d'une civilité à jour pour toucher le chèque à sa place. Cette fois, on lui fit remarquer qu'il a « falsifié » ce ticket gagnant. « Comment est-ce-que j'aurais pu falsifier ce ticket et documents pourtant remplis à la main et cachetés par leur direction ? » a t-il exprimé.

Après avoir été rejeté dans un poste de gendarmerie, il déposa plainte via la communauté malienne de Port-Gentil au tribunal de première instance de ladite localité. « Je m'adresse à tous les parieurs du PMUG de faire attention. Ce sont des escrocs » a exprimé le malheureux gagnant. Les parieurs du Gabon n'ont-ils pas une association dévolue pour la défense de leurs intérêts ? La suite est attendue.