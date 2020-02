Afrique: Réunion de planification régionale du bureau de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre à Malabo, en Guinée équatoriale

communiqué de presse

Se concentrer sur le sommet de Nairobi consacré aux engagements de la CIPD25 dans la région

Dakar, (Sénégal) - Malabo (Guinée équatoriale) : 21 février 2020 : Le bureau régional du Fonds des Nations unies pour la population pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre (UNFPA BRAOC) a convoqué sa réunion annuelle de planification du 25 au 27 février 2020 à Malabo, en Guinée équatoriale. Il s'agit de la première réunion de planification régionale (RPM) après le sommet de Nairobi, qui a marqué le 25e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD25). Le Sommet s'est tenu en novembre 2019 à Nairobi, au Kenya, avec plus de 1 200 engagements mondiaux audacieux pour mettre fin la mortalité maternelle, aux besoins non satisfaits de planification familiale, à la violence basée sur le genre et aux pratiques néfastes à l'encontre des femmes et des filles d'ici 2030.

En prélude à la réunion de planification, le Directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Mabingue Ngom, a déclaré : « C'est une réunion de réflexion stratégique pour discuter des progrès réalisés à mi-parcours de la mise en œuvre du Plan stratégique de l'UNFPA (2018-2021). Nous allons tirer les leçons des deux dernières années tout en intégrant les engagements audacieux de la CIPD25 pour intensifier et accélérer la réalisation des trois résultats transformateurs de l'UNFPA : zéro besoin non satisfait en matière de planification familiale, zéro décès maternel évitable et zéro violence basée sur le genre et pratiques néfastes d'ici 2030 » a-t-il déclaré.

La réunion donnera également aux responsables de l'UNFPA l'occasion d'instaurer une responsabilité collective pour assurer de meilleurs résultats et améliorer la coordination et la collaboration. En outre, il est nécessaire de se préparer à une prestation de services soutenue étant donné que la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre est confrontée à des défis humanitaires et sécuritaires sans précédent, avec plusieurs élections-clés qui auront lieu en 2020 et qui pourraient avoir un impact sur le fonctionnement régulier de l'organisation.

Les responsables discuteront du rôle de l'UNFPA dans la région pour atteindre les objectifs de la Décennie d'action visant à accélérer et à réaliser les Objectifs de Développement Durable d'ici 2030.

Le Premier ministre de la Guinée équatoriale procédera à l'ouverture officielle de la réunion, à laquelle participeront également l'équipe de direction du bureau régional, le siège ainsi que les 23 bureaux pays de l'UNFPA qui sont implantés dans la région.

